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Kaynak: ANKA

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yayımladığı 28. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu, denetim mekanizmalarının işleyişine dair güncel verileri ve Meclis Başkanlığı'nın bakanlıklara yaptığı uyarıları ortaya koydu.

5 BİN 395 YANITSIZ BIRAKILDI

Yasama yılı boyunca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve bakanlıklara toplam 14 bin 878 yazılı soru önergesi yöneltildi. İçtüzüğe aykırılık, mükerrerlik veya geri çekilme gibi nedenlerle elenenler dışarıda bırakıldığında, işleme alınan 14 bin 354 önergenin 5 bin 395'i süresi dolmasına rağmen tamamen yanıtsız kaldı.

Önergelerin 5 bin 806'sı süresi geçtikten sonra, yalnızca 914'ü ise yasal süresi olan 15 gün içinde yanıtlanabildi. Kalan 2 bin 236 önergenin yanıtlanma süresi ise halen devam ediyor. Öte yandan, doğrudan TBMM Başkanı’na yöneltilen 133 önergeden işleme alınan 129'unun 125'i süresi içinde cevaplandırılırken, dört önergenin yasal bekleme süreci sürüyor.

MECLİS BAŞKANLIĞI CEVAPLANMAYAN ÖNERGELER KONUSUNDA UYARDI

Binlerce önergenin süresinde yanıtlanmaması veya yanıtsız kalması üzerine TBMM Başkanlığı, yürütme organına yönelik resmi uyarılarda bulundu. 5 Aralık 2025 ve 18 Haziran 2026 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlıklara gönderilen yazılarda, Meclis'in saygınlığına vurgu yapılarak, soruların geçiştirilmemesi; süresi içinde, içeriği tam karşılayan, yeterli ve tatminkar nitelikte cevaplanması talep edildi.

Raporun Meclis araştırması önergelerine ilişkin bölümünde ise dönem içinde sunulan 1.403 önergeden şartları sağlayan 1.370'inin işleme alındığı belirtildi. İşleme alınan önergelerin 1.324'ü halen Genel Kurul gündeminde beklerken, geçmiş dönemden devreden bir önergenin de eklenmesiyle toplam 12 araştırma önergesi kabul edildi. Kabul edilen bu önergelerin altışarlı gruplar halinde birleştirilmesiyle çocukların korunmasını merkeze alan iki ayrı araştırma komisyonu faaliyete geçirildi.

Bu komisyonlardan ilki, çocukları suça iten faktörleri tüm boyutlarıyla incelemek, koruyucu mekanizmalar inşa etmek ve çocukların toplumsal hayata etkin katılımını sağlayacak adımları belirlemek amacıyla kuruldu. İkinci komisyon ise Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan olaylar ile çocukların dijital dünyada maruz kaldığı tehditleri araştırmak, çözüm önerileri sunmak ve benzer mağduriyetlerin önüne geçecek tedbirleri saptamak üzere oluşturuldu.