Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl yönetiminde toplandı ancak iki kez yapılan yoklamada yeterli sayıya ulaşılamayınca oturum kapatıldı.

Genel Kurul’un 14 Nisan Salı günü yeniden toplanacağı bildirildi.

TARTIŞMALAR SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

Oturumun kapanmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yoklama talep eden muhalefeti eleştirdi.

Usta, önemli bir yasa teklifinin siyasi hesaplara kurban edildiğini iddia etti.

'ÖNCE İĞNEYİ KENDİMİZE BATIRMALIYIZ'

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar ise Usta’nın açıklamalarına tepki göstererek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Meclis gündeminde doğum iznine ilişkin önemli bir düzenlemenin yer aldığını hatırlatan Tayyar, çoğunluk sağlanamadığı için görüşmelerin yapılamadığını ifade etti.

Tayyar, “Bu kadar önemli bir teklif varken iktidar milletvekilleri toplantıya katılsaydı, muhalefetin yoklama talebi sonuçsuz kalırdı. Meclisi çalıştırma sorumluluğu öncelikle iktidara aittir. Olmadı başkanım” dedi.

İktidarın yeterli katılım sağlamaması halinde muhalefetin eleştirilmesinin doğru olmadığını dile getiren Tayyar, “Önce iğneyi kendimize batıracağız, sonra muhalefete” ifadelerini kullandı.

'EMEKLERE YAZIK OLUR'

Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu çabanın önemine işaret ederek, yaşanan aksaklıkların bu emeğe zarar verebileceğini belirtti.

Öte yandan Tayyar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile yaptığı görüşmeye de değinerek, "Sohbetten özetle anladığım, muhalefetin oyununa gelmişler. Teklif üzerinde genel mutabakat olduğu halde Meclis Başkanvekili CHP’li Tekin Bingöl, oturumu müşahedeyle açması gerekirken yoklama istemiş, ikinci yoklama için 10 dakika süre verdiği için vekiller yetişememiş. Muhalefet de öncesinde teklife destek verdiklerini söyledikleri halde oturuma katılmayarak sözlerinde durmamışlar. muhalefetin sürece ilişkin tutumuna yönelik farklı değerlendirmeler bulunduğunu aktardı" dedi.