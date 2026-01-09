Halihazırda yaklaşık 273 bin lira maaş alan milletvekillerinin, Meclis lokantasındaki fiyat artışına ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Vatandaş ay sonunu getiremezken, Meclis’te tatlıya gelen zam karşısındaki sessizlik, sosyal medyada “zamdan etkilenmeyenler” eleştirileriyle karşılandı.

Meclis lokantası fiyatlarının hâlâ dışarıya göre düşük olduğu savunulsa da, eleştiriler bu noktada yoğunlaşıyor: Sorun fiyatın kendisi değil, temsil edilen gerçeklik. Geçim derdiyle mücadele eden yurttaşlar için 4 liralık artış bile anlamlıyken, yüksek maaşlarla görev yapan milletvekillerinin bu tabloya kayıtsız kalması tepki topluyor.

Konuya ilişkin TBMM yönetiminden ya da milletvekillerinden şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.