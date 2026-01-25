Oylarımızla vekil seçip Meclis’e gönderdiğimiz insanları icraatları ve siyasetleri dolayısıyla eleştirmek en tabii hakkımızdır. Ama onların maaşlarını, yedik içtiklerini söz konusu yaparak “günah keçisi” haline getirilmelerini kabullenmek mümkün değil… Bazı boşboğazlar öyle bir konuşuyorlar ki; sanırsınız bu 600 milletvekilinin maaşları olmasa ülke güllük gülistanlık olacak. O kadar ileri gidiyorlar ki, vekillerin Meclis lokantasında “ucuz yemek” yemeleri bile gözlerine batıyor. Basın da çoğu zaman Meclis lokantası üzerinden milletvekillerinin linçlenmesine çanak tutan haberler yapmaktan geri kalmıyor. “Enflasyonun hiç uğramadığı yer” manşetleriyle Meclis lokantasının ucuzluğunu “ifşa” ederek vekilleri hedef tahtasına oturtuyor.

Onlar da biliyor, Meclis lokantasının böyle bir desteği olmasa vekillerin “göz dikilen” maaşlarının seçim bölgelerinden Ankara’ya akın akın gelen ziyaretçilerini ağırlamaya yetmeyeceğini…

Uzun lafın kısası Meclis lokantasının ucuzluğu bugün olduğu gibi geçmişte de her dönem gündem konusu yapılmış. Hayat Mecmuası’nda 1964 yılında yayınlanan yazıda “En ucuz karın doyurulan yer” ilan edilen Meclis lokantası hakkında şu tespitlerde bulunuluyor:

* * *

Parlamento'nun hemen bütün şöhretlerinin arada sırada göründükleri bu lokantada rakı verilmez, ama şarap ve votka içmek serbesttir.

“- Oğlum, bizim hesap?

- Derhal efendim: Bir çorba, bir haşlama, bir pilâv, tatlı, 475

kuruş!

-Oğlum pilâv istemiştik...

-Ne emretmiştiniz efendim?

-Yemeği getirdin, ama hani bunun çatal, kaşığı? Ekmeği de

unutma!”

Ve daha, birçok konuda buna benzer sualli cevaplı

cümleler...

* * *

Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının batıya bakan pencerelerinin bazen dışından bile duyulacak kadar yüksek tonda sarf edilen bu sözler, günün bilhassa 12:00 ile 14:00 saatleri arasında işitilir. Meclis lokantası bugün Ankara'nın en çok dikkati çeken yerlerinden biri halini almıştır. Özellikle parti gruplarının toplandığı günler Meclis lokantası her zamandan çok kalabalık olur. Kimine göre ucuz olduğu, kimine göre karda, kışta, ya da şiddetli sıcaklarda dışarıya çıkmaktansa, hemen oracıkta karın doyurmayı mümkün kıldığı için, Meclis lokantası çok rağbet görür.

MODERN BABİL KULESİ

Bu lokantanın bir diğer özelliği de, birbirlerine taban tabana zıt sanılan insanları bir masa etrafında toplamasıdır. Bir bakarsınız koyu bir CHP'li ile bir Adalet Parti'li aynı yemekleri şakalaşarak yerler. Bir bakarsınız, aynı partiden milletvekilleri seçmenleriyle birlikte, Meclis lokantasındadırlar...

Burada bazen büyük ziyafetler bile verilir. Masalar birleştirilerek üstleri yemekler, salatalarla donatılır. Yemeğe gelen diğer milletvekilleri ve senatörler kimin ziyafet verdiğini merak ederler. Biraz sonra masanın etrafına, sakallısından, modern kıyafetli hanımlara kadar, birçok seçmen oturur. Ev sahibi durumunda olan milletvekili veya senatör, masanın başına kurulur ve garsonlara emirler yağdırmaya başlar. Davetliler de, biraz merak, biraz da gururla etrafı seyrederler. Ev sahibi misafirlerine, lokantaya gelen meşhur politikacıları işaretle tanıtmaya çalışır.

Aslında bu tip ziyafetlerden sonra ev sahibi de, misafirler de çok memnundurlar. Biri Ankara'da bu seviyede hiç bir lokantada, bu kadar kişiye, böylesine ucuz bir ziyafet veremeyeceğini bildiği için. Diğerleri de, Meclis lokantasında yemek yemek imkânını buldukları gibi, gelmiş oldukları uzak illerde çoğu zaman yalnız isimlerini duydukları meşhur politikacıları yakından görmek fırsatını elde ettikleri için.

Lokantada en büyük zorluğu pehrizde olanlar çeker. Böyleleri salonun kalabalık bir anında yemek isterlerse çok beklemek zorunda kalırlar. Bazen istedikleri yemeği garson yanlış anlar. Geri gönderseler, aç kalmaları bile mümkündür, ister istemez ne geldiyse onu yerler...

Meclis lokantasında kavgalı oturumlardan sonraki yemekler çok ilgi çekici olur. Az önce Genel Kurul salonunda karşılıklı bağrışan, hatta yumruklaşan insanlar aynı masaya düşerlerse orada, “Sen haksızdın! Ben haklıydım!”la başlayan, sonu tatlılıkla biten hararetli sohbetler yaparlar. Bazen de komşu masalardan birbirlerine şaka yollu takılırlar. Biraz önce kavga edenler başkalarıymış gibi Meclis’teki olayları ayıplarlar.

LİDERLER İLTİFAT ETMİYOR

Meclis lokantasında hemen bütün meşhurlar yemek yemişlerdir. Yalnız CHP lideri İsmet İnönü ile YTP Genel Başkanı Ekrem Alican'ı Meclis lokantasında gören olmamıştır. Osman Bölükbaşı adını da bu listeye katmak mümkündür.

Başbakan Süleyman Demirel birkaç defa Meclis lokantasında yemek yemiştir. Parlamento üyesi hanımlar ise hemen hemen her fırsatta öğle yemeklerini Meclis lokantasında yerler.

Lokantanın ziyaretçi seçmen istilâsından kurtarılması için bazen günlük emirler çıkartılır. Parlamento üyelerinin yalnız iki misafir getirebilecekleri söylenir. Fakat bizdeki yasaklar gibi, bunların da ömrü bir veya iki gün sürer.

Servisin aksamasından, yemeklerin soğuk gelmesine kadar birçok şikâyete rağmen, Meclis lokantası özelliğini ve ilgi çekiciliğini hiç kaybetmez.

Gece toplantıları olduğu günleri lokantadan akşamcılar çok şikâyetçidirler. Şarap ve votka içmek serbest olduğu halde, lokantada rakı verilmez. Dışarıya çıkıp dönmek de zor olduğu için, milletvekilleri yemeklerinde şaraplarını veya votkalarını yudumlamaya razı olurlar. Gece oturumlarındaki kavgaların kaynağını akşamcıların alışkanlıklarında arayanlarda vardır.

Yüze yakın personelin çalıştığı Meclis lokantası, bugün için büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır. Yemekler lezzetli, ucuz ve temizdir. Seçmenler de burada ağırlandığına göre, doğrusu kimsenin şikâyet etmeye pek hakkı yoktur.

(Hayat Mecmuası 1964)