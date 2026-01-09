MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Prof. Dr. Ahmet Özer ve kızı Seraf Özer ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi.

Yıldız, görüşmeye ilişkin "Gazi Meclisimizde Terörsüz Türkiye ve toplumsal barış üzerine nitelikli bir görüşme yaptık" ifadesini kullandı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ GÖRÜŞTÜK'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Sayın Ahmet Özer ile kıymetli kızı, değerli meslektaşım Sayın Seraf Özer’le Gazi Meclisimizde Terörsüz Türkiye ve toplumsal barış üzerine nitelikli bir görüşme yaptık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim." dedi.