Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Alt Komisyonu, "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler" başlıklı taslak raporunu tamamladı. Üst komisyona sunulması beklenen, 204 sayfa ve 6 bölümden oluştuğu belirtilen raporda, çocukların dijital ortamda karşılaştığı risklere karşı eğitimden sosyal hayata uzanan bir dizi düzenleme önerisi sıralandı.

“ÇOCUK HATTI” VE SOSYAL MEDYADA YAŞ GRUBU ETİKETİ

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, raporda, kamu-özel sektör iş birliğiyle yerli ve millî platformlara yönelik AR-GE destekleri önerilirken, ihtiyaç halinde 18 yaşına kadar "çocuk hattı" benzeri SIM kart uygulaması gündeme getirildi. Sosyal medyada içerik yüklerken hedef yaş grubunun belirtilmesi, çocuklara yönelik internet oyunları için "bağımsız oyun değerlendirme jüri sistemi" kurulması ve dijitalde içerik üreticisi/fenomen olan çocuklara özel koruma hükümleri içeren mevzuat hazırlanması da öneriler arasında yer aldı.

OYUNLARA “BAĞIMSIZ JÜRİ” DENETİMİ VE İNTERNET KISITLAMASI

Taslakta ayrıca, 18 yaş altının internet erişiminin 22.00-06.00 saatleri arasında otomatik olarak kısıtlanması veya yavaşlatılması ve bu sistemin yaş doğrulama altyapısıyla entegre çalışması istendi. Çevrim içi oyunlarda sanal bahis/kumar ve yasaklı maddeye özendirici içeriklerle birlikte, oyun içi satın alma, "ödül sandığı" ve rastgele kazanım gibi mekanizmalara da çocuk içeriklerinde yasak getirilmesi gerektiği belirtildi.