Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni haftada da yoğun bir mesai var. Genel Kurul, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklikler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam ederken, komisyonlarda da ekonomi ve sosyal hayatı ilgilendiren başlıklar var.

Bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 4 milyon 917 bin emekliyi yakından ilgilendiren, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek. Aynı komisyonda asgari ücret işveren desteğinin bin 270 liraya çıkarılması ve Türkiye Varlık Fonu’nun mali tabloları da gündeme gelecek.

Çevre Komisyonu’nda Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif ele alınacak. Bu kapsamda site yönetimlerinin aidat artırma yetkilerine sınırlama getirilerek keyfi artışların önüne geçilmesi planlanıyor. 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredilerin haczedilmemesi yönünde düzenleme yapılacak.

TRAFİKTE SALDIRGANA EHLİYET YAPTIRIMI

Genel Kurul’da görüşmeleri süren Karayolları Trafik Kanunu değişikliğiyle trafikte saldırgan davranışlara yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Buna göre, başka bir aracı takip eden ya da saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetlerine 60 gün el konulacak. Araçları 30 gün trafikten men edilebilecek. Drift, makas atma, konvoy oluşturma gibi yol güvenliğini tehlikeye atan ihlallerde de ehliyete 60 gün el koyma cezası uygulanacak.

DOĞUM İZNİ UZATILIYOR

Meclis gündeminde bu hafta sosyal haklara ilişkin düzenlemeler de var. Kadın çalışanların 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Eşi doğum yapan babaların izin süresi de 5 günden 10 güne yükseltilerek memurlarla eşitlenecek.

Öte yandan, AKP MYK toplantısı yarın saat 15:00'te. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak AKP'nin gündeminde Terörsüz Türkiye Süreci, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, Halep'teki son durum, İran'daki gerginlik ve ekonomi başta olmak üzere 3 önemli başlık olacak.