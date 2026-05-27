Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı vesilesiyle resmi sosyal medya hesabı üzerinden kapsamlı bir tebrik mesajı yayımladı. Kurtulmuş, bayramın manevi değerlerine vurgu yaptığı mesajında; "Terörsüz Türkiye" vizyonu, yeni anayasa çalışmaları ve Gazze'deki insanlık dramına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ DEMOKRATİK SİYASETLE ANLAM KAZANACAK"

Kurban ibadetinin; Yüce Allah'a yakınlaşma iradesi, fedakarlık, merhamet, paylaşma ve emanete sadakat anlamına geldiğini belirten Kurtulmuş, bayramların kırgınlıkları gidermek ve kalpleri yakınlaştırmak için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

86 milyon vatandaşı bir arada tutan ortak vatan bilincine dikkat çeken TBMM Başkanı Kurtulmuş, gelecek döneme ilişkin şu mesajı verdi:

"Bayram sofrasında bir araya gelen her fert, aslında millet olma şuurumuzun küçük bir yansımasıdır. Birlik içinde Türkiye anlayışımız, farklı sesleri ortak vatan sevgisinde buluşturma kararlılığıdır. Önümüzdeki dönemde Terörsüz Türkiye hedefi; milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacaktır."

Güçlü bir Türkiye’nin refahı adaletle, kalkınmayı demokrasiyle ve güvenliği özgürlükle eş zamanlı olarak büyüteceğini kaydeden Kurtulmuş; kardeşlik, istikrar ve toplumsal huzurun siyaset kurumunun da en temel sorumluluk alanları arasında yer aldığını vurguladı.

"YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI SİVİL BİR ORTAKLAŞMA İRADESİDİR"

TBMM'nin, ülkenin sorunlarına çözüm üreten ve kardeşlik hukukunu güçlendiren ana merkez olduğunu hatırlatan Numan Kurtulmuş, yeni anayasa sürecine dair kararlılık mesajı paylaştı:

"Sivil, kapsayıcı, demokrat ve özgürlükçü yeni anayasa çalışmalarını, milletimizin ortak aklına ve adalete dayanan toplumsal mutabakat zemini olarak görüyorum. Halkımızın değerlerini, demokrasinin imkanlarını, insan haysiyetini ve özgürlük alanlarını daha sağlam temellere kavuşturacak sivil bir ortaklaşma iradesi, yeni anayasa çalışmaları vesilesiyle kararlı bir şekilde gündeme alınmalıdır."

Dünyanın çeşitli mazlum coğrafyalarında yaşanan acılar nedeniyle bayramı buruk karşıladıklarını ifade eden Kurtulmuş, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla yola çıkan "Sumud Filosu"na da değinerek insanlık vicdanının zulme asla alışmayacağını belirtti.