TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, "İnanıyoruz ki, milli birlik ve beraberlik ruhuyla omuz omuza yürüyen bir Türkiye, barış içinde büyüyen, huzur içinde üreten, vatandaşlarına müreffeh bir gelecek bırakan Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin yalnızca bir kurtuluşun değil, yeniden doğan bir milletin tarihe ilan ettiği irade olduğunu belirten Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde başlayan yürüyüşün, Anadolu'nun dört bir yanında "ya istiklal ya ölüm" sesleriyle yankılandığını ve bu sesin kendilerini Cumhuriyet'e taşıdığını ifade etti.

Ecdadın büyük fedakarlıkla yazdığı bu tarihi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye taşıyanın gençler olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Bilimde, sanatta ve sporda, dünya sahnesinde öne çıkan başarılarıyla milletimizin geleceğini inşa eden gençlerimiz, istikbalimizin hem mimarı hem de en güvenilir teminatıdır. İnanıyoruz ki, milli birlik ve beraberlik ruhuyla omuz omuza yürüyen bir Türkiye, barış içinde büyüyen, huzur içinde üreten, vatandaşlarına müreffeh bir gelecek bırakan Türkiye'dir. Gençlerimizin her adımında yanlarında olmak, onların enerjisini ve azmini geleceğe taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını minnetle anıyorum."