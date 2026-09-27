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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 10 Ağustos’taki çalışmaların ardından başlayan tatil sona eriyor. 28. Dönem 5. Yasama Yılı, 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Genel Kurulun yeni dönem açılışı dolayısıyla saat 14.00’te özel oturum gerçekleştirmesi planlanıyor.





YENİ DÖNEMDE YOĞUN GÜNDEM

Yeni yasama yılında Meclis’i yoğun bir çalışma takvimi bekliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açıklamasına göre, Meclis’in açılmasıyla birlikte “Terörsüz Türkiye” sürecindeki gelişmeleri takip etmek üzere bir izleme komisyonunun hızlı şekilde kurulması öngörülüyor.

Genel Kurulun yeni dönemde ele alması beklenen başlıklar arasında Türk Kızılay’ın görev, yetki, hak ve muafiyetlerine ilişkin düzenlemeler de bulunuyor.

KONAKLAMA PLATFORMLARI İÇİN DÜZENLEME

Meclis gündemine gelmesi beklenen bir diğer başlık ise dijital konaklama platformlarına yönelik düzenlemeler. Bu alanda hazırlanacak yasal çerçevenin, Türkiye’de uzun süredir erişim engeli bulunan Booking gibi platformların faaliyetlerini de etkilemesi bekleniyor.

YENİ YARGI DÜZENLEMELERİ GÜNDEMDE

Ekim ayında yeni yargı düzenlemelerinin de TBMM gündemine taşınması bekleniyor. Bir önceki 12. Yargı Paketi temmuz ayında Genel Kurulda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Yeni paket kapsamında süresiz nafaka uygulamasına ilişkin değişiklikler ile sosyal medya kullanımına yönelik yeni kuralların tartışılması bekleniyor. Ancak bu başlıkların kesinleşmiş kanun hükümleri olmadığı, yasama sürecinde kapsamlarının değişebileceği belirtiliyor.

Meclis’in açılmasıyla birlikte söz konusu düzenlemelerin ayrıntıları ve yasama takviminin netleşmesi bekleniyor.