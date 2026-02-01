Şişli Mecidiyeköy’de hareket halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, saat 14.00 civarında Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu yönünde ilerleyen 34 GRD 663 plakalı otomobilin motor bölümünde başladı. Sürücü, yangını fark eder etmez aracı sağ şeride çekip içeriden çıktı.

Araçtan inilmesinin hemen ardından alevler tüm otomobili kapladı. Çevredekilerin 112’ye ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi’nde trafik çift yönlü olarak kesildi. Yanan aracın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.