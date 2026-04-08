İstanbul’un en yoğun metro hatlarından M2 Yenikapı– Hacıosman hattının Mecidiyeköy istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle aksayan seferlerin yaklaşık bir saat sonra yeniden normale döndüğü öğrenildi.

BİR KADIN DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Mecidiyeköy metro istasyonunda sabah erken saatlerde üzücü bir gelişme daha yaşandı.

Sözcü'de yer alan habere göre istasyonda yaşanan hareketlilik esnasında dengesini kaybederek raylara düşen bir başka kadın yolcunun ise ekiplerin müdahalesiyle yara almadan kurtarıldığı öğrenildi.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, Şişli Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Seferler bir saat sonra normale döndü.