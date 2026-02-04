Bakanlık açıklamasında, "MEBİ"nin eğitim süreçlerini kapsayıcı bir anlayışla yöneten kapsamlı bir dijital platform olduğu vurgulandı.

Platform, akademik kaynaklar ve rehber materyallerin yanı sıra öğrencilerin genel iyi oluşuna öncelik veren yaklaşımla tasarlandı. Bu doğrultuda "Zinde Kal" modülü devreye alındı.

Yoğun ders temposu, artan ekran süresi ve sedanter yaşam tarzının dikkat dağınıklığı, motivasyon kaybı ile öğrenme etkinliğini olumsuz etkilemesinden yola çıkılarak geliştirilen modül; ders aralarında kısa, etkili molalarla öğrencilerin enerjilerini tazelemesini hedefliyor.

İçeriklerde fiziksel aktiviteyi teşvik eden kısa egzersizler, konsantrasyonu artıran ve gevşemeyi sağlayan müzikler ile doğa-şehir temalı videolar bulunuyor.

Modülün başlangıç kısmında, uzun süre bilgisayar karşısında hareketsiz kalan öğrencilerin postür sorunlarını önlemeye yönelik 15 adet rehber egzersiz videosu sunuluyor. Masa başında uygulanabilen bu basit hareketlerle kas-iskelet sağlığının korunması, dolaşımın iyileşmesi, zihinsel canlanma sağlanması ve molaların verimli öğrenme fırsatlarına çevrilmesi amaçlanıyor.

"STRES SEVİYESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR"

İkinci kısımda zihinsel tükenmişliği hafifletmek üzere özenle seçilmiş sakinleştirici ve ilham verici müzik parçaları yer alıyor. Bu sayede stresin azalması ve öğrencilerin daha huzurlu bir şekilde derse dönmesi öngörülüyor.

Üçüncü bölümde ise Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplanan doğa görüntüleri ile şehir manzaraları bulunuyor. Yeşilin ve mavinin hâkim olduğu bu görseller, göz yorgunluğunu gidererek zihne ferahlık veriyor. "Zinde Kal" modülü ayrıca, "MEBİ" platformunda uzun süre ara vermeden çalışan öğrencilere otomatik hatırlatma özelliği taşıyor. Bu mekanizma ile kısa molalar teşvik edilerek ekran süresi daha sağlıklı yönetiliyor ve öğrenme süreci uzun vadeli olarak korunuyor.