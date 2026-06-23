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Kaynak: AA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, okullarda iklim bilincinin güçlendirilmesi, öğrencilere sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve bireylerin iklim değişikliğiyle mücadelede aktif sorumluluk üstlenmelerinin teşvik edilmesi için çeşitli çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan yeni eylem planı, söz konusu faaliyetlerin daha etkili, sürdürülebilir ve ölçülebilir şekilde uygulanmasını hedefliyor. Plan, 2022-2025 döneminde hayata geçirilen çalışmaların devamı niteliğini taşırken, eğitim sisteminin tüm paydaşlarını kapsayan kapsamlı bir yol haritası ortaya koyuyor.

10 Başlıkta Kapsamlı Yol Haritası

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerden uzman ve akademisyenlerin katkısıyla hazırlanan plan; doğal kaynakların bilinçli kullanımı, çevre duyarlılığının artırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün eğitim ortamlarında kalıcı hale getirilmesini amaçlıyor.

İklim değişikliğine karşı dayanıklı bir eğitim sistemi oluşturmayı hedefleyen eylem planı; 10 ana tema, 10 amaç, 33 hedef ve 69 faaliyetten oluşuyor.

Afet ve acil durum yönetimi, okul binalarının fiziksel altyapısı, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve uluslararası iş birlikleri gibi birçok başlığı içeren plan kapsamında, öğretim programlarının iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm perspektifiyle geliştirilmesi öngörülüyor.

Bunun yanı sıra öğretmenlerin bilgi ve yetkinliklerini artırmaya yönelik eğitim ve mesleki gelişim programlarına da geniş yer ayrılıyor. Enerji verimliliği, su tasarrufu ve atık yönetimi alanlarında yeşil okul uygulamalarının yaygınlaştırılması, başarılı projelerin paylaşılması ve uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesi de öncelikli hedefler arasında bulunuyor.

Bakan Tekin: “Bilgiyi Yaşam Pratiğine Dönüştürme İradesinin Göstergesi”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kitaplaştırılan eylem planı için kaleme aldığı takdim yazısında, çevre bilincinin erken yaşlardan itibaren bir yaşam kültürü olarak benimsenmesini amaçladıklarını vurguladı.

Tekin, öğrencilerin doğaya duyarlı davranışlar geliştirmesini ve küresel sorumluluk anlayışını benimsemesini stratejik bir öncelik olarak gördüklerini belirterek, bu yaklaşımın medeniyetin emanet bilinciyle örtüştüğünü ifade etti.

Okullarda uygulanan sıfır atık projeleri, geri dönüşüm çalışmaları, yağmur suyu toplama sistemleri, kompost uygulamaları ve agroekolojik faaliyetlerin, teorik bilgilerin günlük yaşamda karşılık bulmasına yönelik kararlılığın somut örnekleri olduğunu dile getirdi.