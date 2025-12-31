2025 yılının son gününde sizlere siyah beyaz bir kareyi paylaşacağız. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni yılın sonunda yaptığı paylaşımlarla “2025” yılında eğitimde yaptıkları yenilikleri ve projeleri tek tek överek paylaştı. Fakat bu paylaşımın sadece bir dersin iyi notu olduğunu belirtelim. 2025 yılınının kötü dersleri: öğretmenlerin atanamaması, okullardaki büyük sıkıntılar ve sahte diploma skandalları...

OKULLARDA UYUŞTURUCU VE TACİZ SKANDALI

Timur Soykan’ın “Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi’yle ilgili uyuşturucu ve istismar suçlamaları savcılığa taşındı. Bir velinin yaptığı suç duyurusunda ayrıca okuldaki birçok sorunda da yer verildi” şeklindeki haberde bir velinin dilekçesi ise MEB’in 2025 karnesini aslında özetliyor.

İşte velinin dilekçesinde yer alan ifadeler;

“Okulun tuvalet, lavabo, sınıfları temizlenmiyor.

Çeşmelerden su akmıyor.

Lavabolar sadece öğrencilerin sigara içmesi için kullanılıyor.

Dersler boş geçiyor.

Okuldaki disiplinsizlik öyle halde ki öğrenciler derste elektronik sigara içebiliyor.

Öğrenciler öğretmen masasında bile cinsel yakınlaşmalar yaşıyor.

Okula sürekli zorunlu bağış talep ediliyor.

Bir öğretmen öğrencisi reşit olduktan sonra eşinden boşanıp öğrencisiyle evlendi.

Okulun rehberlik öğretmeni danışan öğrencilerle müstehcen konuşmalar yapıyor.”

O okuldaki rehberlik hocası ise öğrencisine ‘Dondurmayı arkadaşın kadar olmasa da sen de güzel yalıyorsun’ şeklinde çirkin ifadelerde bulunuyor.

Okuldaki skandallar zincirine ise son olarak İstanbul Erkek Lisesi’nde 9’uncu sınıftaki öğrencilerin, kız öğrencilerle ilgili taciz ve tehdit içeren 507 maddelik bir ifade listesi hazırladığı ve okulun 11’inci sınıf öğrencilerinin de bu nedenle ilgili öğrencileri darp ettiği iddiası da eklendi.

SAHTE DİPLOMA SKANDALI

Okulların ardından 2025 yılının en bomba skandal olayı ise sahte diploma olayı oldu. Sistemdeki büyük zaaf ve çete faaliyeti sonucunda yüzlerce kişi, hukuk, inşaat mühendisliği, işletme, bilgisayar mühendisliği, eczacılık, gıda mühendisliği, mimarlık diplomaları belirlenmişti. Ayrıca çete Milli Eğitim Bakanlığı’nın sistemlerine sızılarak not ortalamaları değiştirdi. Profesör, doçent ve akademisyenlerin sahte diplomalar aldıkları da öne sürülüyordu.

ÖĞRETMENLERİN ATAMASINDA KARNE: KÖTÜ

Okullardaki durum, sahte diploma olayının dışında bir de öğretmenlerin atama bekleyişi de devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Türkiye'de resmi rakamlara göre öğretmen açığının 100 bine yaklaştığını ve atama bekleyen öğretmen sayısının ise 1 milyona ulaştığını belirtmişti.

Bu gerçeklerin içinde son olarak 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirilmişti.

TARİKAT VE CEMAAT YAPILARINA DESTEK

Ayrıca bu olaylar yaşanırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın cemaat ve tarikatlarla anlaşmalar yapıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. 2023 yılında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 tane 'cemaat ve tarikat’ olarak belirtilen yapılara MEB'in protokolü olduğu açıklanmıştı.

MEB’İN GÖRDÜĞÜ TARAF

Milli Eğitim Bakanlığı ise bu olayları görmeyerek yıl sonundaki paylaşımında sadece eğitimde yaptıkları yenilikleri ve projeleri paylaşarak yere göğe sığdıramadı. Paylaşımların ise ayrı ve peş peşe olması dikkat çekti.