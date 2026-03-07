Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda Türkçe okutulan derslere giren yabancı uyruklu öğretmenler için yeni bir düzenleme hazırladı. Buna göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren özel okullarda görev alacak yabancı öğretmenlerden en az C1 düzeyinde Türkçe dil yeterliliğini gösteren belge istenecek.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve illere gönderilen yazıda, Türkçe okutulması zorunlu olan derslerde görev alacak yabancı eğitim personelinin dil yeterliliğine ilişkin yeni kriterler açıklandı.

TÜRKÇE OKUTULAN DERSLER YABANCI DİLLE VERİLEMEYECEK

Bakanlığın yazısında, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun kapsamında bazı derslerin yabancı dille öğretilemeyeceği hatırlatıldı.

Buna göre;

-Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük

-Türk dili ve edebiyatı

-Tarih

-Coğrafya

-Sosyal bilgiler

-Din kültürü ve ahlak bilgisi

gibi derslerin yabancı dille okutulması mümkün olmayacak. Ayrıca öğrencilerin bu derslerle ilgili araştırma ve ödevlerinin de Türkçeden başka bir dilde yaptırılamayacağı vurgulandı.

YÖNETMELİKTEKİ ÖĞRETİM DİLİ HATIRLATILDI

Yazıda, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yer alan “kurumlarda öğretim dili Türkçedir” hükmü de hatırlatıldı. Ancak merkezi sınavla öğrenci alan ve hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarında bazı dersler için istisna bulunuyor.

Bu kapsamda, matematik ve fen bilimleri derslerinin birinci yabancı dilde okutulabilmesi için ilgili branşta öğretmen bulunması ve en az 10 öğrencinin talepte bulunması gerekiyor.

ÖZEL OKULLARDA SAYI ŞARTI ARANMAYACAK

Özel öğretim kurumları ile uluslararası program uygulayan okullarda ise bu 10 öğrenci şartının aranmayacağı belirtildi. Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında bazı meslek derslerinin protokol ve projeler kapsamında yabancı dille verilebileceği ifade edildi.

C1 SEVİYESİNDE TÜRKÇE BELGESİ İSTENECEK

Bakanlığın yürüttüğü çalışma kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren özel okullarda Türkçe okutulan dersleri verecek yabancı uyruklu öğretmenlerin en az C1 seviyesinde Türkçe dil yeterliliğini belgelemeleri gerekecek.

Halihazırda görev yapan yabancı uyruklu eğitim personelinin ise gerekli Türkçe yeterlilik belgesini gelecek eğitim öğretim yılının sonuna kadar çalışma izinlerini düzenleyen kuruma sunmaları zorunlu olacak.