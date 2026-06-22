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Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı (UDSP) kapsamında 27 Haziran'da gerçekleştirilecek Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı'nın giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre sınav, uluslararası diploma ve sertifika programlarının uygulandığı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin yabancı dil yeterliliklerini belirlemek amacıyla düzenlenecek.

SINAV TEK OTURUMDA YAPILACAK



Öğrencilerin tercihlerine göre İngilizce veya Almanca olarak katılabileceği sınav, saat 10.00'da tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

81 il merkezinde uygulanacak sınavda adaylara 5 seçenekli 50 soru yöneltilecek ve 110 dakika süre verilecek.

SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK



Sınav sonuçlarının 20 Temmuz tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının resmi iletişim kanalları üzerinden ilan edileceği bildirildi.

Ayrıca sınav puanlarının, sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerli olacağı belirtildi.

Sınava katılacak öğrenciler, giriş belgelerine mebsonuc.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.