Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okula uyum sürecini desteklemek amacıyla velileri de kapsayan yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin ailelerine yönelik "Ebeveyn Okulu" programının zorunlu hale getirilmesinin planlandığını duyurdu.

Bakan Tekin, öğrenciler için uygulanan uyum haftasına benzer bir modelin veliler için de hayata geçirilmesinin gündemde olduğunu belirtti.

AMAÇ, AİLELERİN SÜRECE DAHA ETKİN KATILMASI

Yeni düzenleme ile çocukların eğitim hayatına ilk adımlarını attıkları dönemde ailelerin bilinçlendirilmesi ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Program kapsamında velilere çocukların gelişimi, okul uyumu, eğitim sürecindeki sorumluluklar ve iletişim konularında bilgilendirme yapılması öngörülüyor.

BİR HAFTALIK EĞİTİM GÜNDEMDE

Planlanan uygulamaya göre okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri, eğitim öğretim yılı öncesinde düzenlenecek programlara katılacak. Böylece ailelerin çocukların okul sürecine daha hazırlıklı başlamaları hedefleniyor.

Bakanlık tarafından hazırlıkları sürdürülen uygulamanın detaylarının ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.