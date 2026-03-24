Tüm yurtta olduğu gibi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki okullarda da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öncülüğünde “finansal okuryazarlık” dersi ilk ders olarak işlendi. MEB ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iş birliğinde hazırlanan içerikler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin programlar arası bileşenlerinde yer alan okuryazarlık becerileri kapsamında hayata geçirildi.

Derslerde dijital dünyanın finansal risklerine yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi. Öğrencilere ayrıca yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı bilinç kazandırıldı. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hazırlanan videolar da derslerde izletildi.

“OKUL, AİLE VE ÇOCUK ARASINDA GÜVENLİ BAĞ ŞART”

Edirne Plevne İlkokulu sınıf öğretmeni Nigar Dinler Şahin, teknolojinin hayatı kolaylaştırdığını ancak kötü niyetli kişiler için dolandırıcılık yöntemlerine zemin hazırladığını belirtti. Şahin, “Finansal bilinçlendirmenin aile destekli olması gerekiyor. Okul, aile ve çocuk arasında bu konuda güvenli bir bağ kurulmalı” dedi. Öğrencilerden Kumsal Ayşin Kara, güvenilir olmayan sitelerden alışverişte dolandırılma riskine; Eylem Elver ise aile kontrolü olmadan internet işlemlerinde kimlik bilgilerinin çalınabileceğine dikkat çekti.

Sınıf öğretmeni Gülcan Ağcalı, harçlıkların ihtiyaç odaklı verilmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrenciler Ömer Kaan Ayyıldız, Ayşe Rana Sezer ve Ada Bade Başaran da harçlıklarını öncelikle okul ihtiyaçları ve zorunlu giderler için kullandıklarını paylaştı.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ’DA DA AYNI BİLİNÇ

Kırklareli Atatürk Ortaokulu’nda Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Bircan Öztrak, öğrencilerin “Bu bir istek mi, ihtiyaç mı?” sorusunu kendilerine sormalarını önerdi. Öğrenci Melisa Naz Hançer, “Devletimiz ve ailemiz bize bu bilgileri verdiği için teşekkür ederim. Artık bütçemizi daha kolay yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa İlkokulu öğretmeni Ezel Takar ise küçük yaştan itibaren birikim, emek ve harcama bilincinin önemine işaret etti.

MEB, bu uygulama ile öğrencilerin bilinçli finansal kararlar almasını ve dijital risklere karşı korunmasını amaçlıyor. Ders, branş fark etmeksizin tüm kademelerde ortak olarak uygulandı.