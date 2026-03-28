Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel eğitim öğrencilerinin beslenme süreçlerini güçlendirmek ve öğretmenler ile ailelerin bu sürece aktif katılımını sağlamak amacıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda “Özel Eğitim Öğrencileri İçin Sağlıklı Beslenme Süreci Öğretmen ve Ailelere Yönelik Kılavuz” yayımlandı.

Hazırlanan kılavuzda bedensel, görme ve işitme yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu, Down sendromu, zihinsel yetersizlik, süreğen hastalık, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile karşıt gelme bozukluğu bulunan öğrencilerin beslenme süreçlerine dair bilgiler, dikkat edilmesi gereken noktalar ve uygulama önerileri yer aldı. Ayrıca iyi uygulama örneklerine de kılavuzda yer verildi.

Kılavuz, öğrencilerin günlük yaşam becerilerini desteklemek amacıyla hazırlanan “Sağlıklı Beslenme Etkinlikleri Kitabı” ile birlikte sunuldu. Bu kitap sayesinde beslenme konusu yalnızca sağlık yönüyle değil, eğitim sürecinin bir parçası olarak ele alındı ve öğretmenler ile aileler için rehber niteliğinde bir kaynak oluşturuldu.

Kılavuz içeriğinin, öğrenciler için hazırlanan “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)” süreçlerinde öğretmen ve velilere yol göstermesi ve öğrencilerin gelişim özelliklerine göre beslenme planlarının eğitim süreciyle birlikte düzenlenmesine katkı sağlaması amaçlandı.

Hazırlanan kılavuz ve etkinlik içerikleri, “Özel Eğitim Materyal Platformu” üzerinden öğretmenler ve ailelerin erişimine açıldı.