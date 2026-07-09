Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yazıda, öğrenci, veli, öğretmen, personel ve diğer kişilere ait kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında korunmasının önemine dikkat çekildi. MEB tüm illere kritik 10 talimat göndererek, yapılmazsa işlem uygulanacağını ifade etti.
MEB’den okullara kritik 10 talimat: Yapılmazsa işlem uygulanacak
MEB, okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlarda yer alan kişisel veri içeren paylaşımların kaldırılması için tüm illere kritik 10 talimat gönderdi. Yapılmazsa işlem uygulanacak.Kaynak: AA
OKUL SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENECEK
MEB’in illere gönderdiği 10 maddelik yazıda, merkez ve taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında yürütülen işlemler sırasında işlenen kişisel verilerin mevzuata uygun şekilde korunması gerektiği belirtildi.
Bu kapsamda okul ve kurumlara ait:
İnternet siteleri,
Sosyal medya hesapları,
Çevrim içi platformlar üzerinden yapılan paylaşımlar incelenecek.
Kişisel veri içeren ve kamuya açık şekilde yayımlanan içerikler okul ve kurum müdürlükleri tarafından tespit edilerek erişimden kaldırılacak.
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ VE FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILMAYACAK
MEB’in talimatına göre, kişisel veri içeren bazı bilgilerin okul internet sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında yayımlanmasına izin verilmeyecek.
Paylaşılması yasaklanan içerikler arasında şunlar yer alıyor:
Öğrenci sınıf listeleri,
Öğrenci numaraları,
T.C. kimlik numaraları,
Sınav listeleri,
Devamsızlık ve başarı bilgileri,
Sağlık bilgileri,
Disiplin bilgileri,
Veli bilgileri,
Personel iletişim bilgileri,
Öğrenci ve personele ait fotoğraf, video ve benzeri içerikler.
Fotoğraf ve video paylaşımlarına yeni düzenleme
Eğitim faaliyetleri kapsamında fotoğraf veya video çekilmesi ve paylaşılması gereken durumlarda ise bazı kriterlere dikkat edilecek.
Buna göre;
Çekim ve paylaşım amacı,
Paylaşım yapılacak ortam,
Saklama süresi,
Kimlerin erişebileceği önceden belirlenecek.
Öğrencilere ait görüntülerin paylaşımında hassasiyet gösterilecek ve duyuru ile bilgilendirmelerde kişisel veri içermeyen yöntemler kullanılacak.
YETKİSİZ VERİ İŞLEMLERİNE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK
MEB ayrıca okul yöneticileri, öğretmenler ve ilgili personelin kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık eğitimlerine katılmasını istedi.
Bakanlık sistemlerine erişim sağlayan kullanıcı adı, parola ve doğrulama kodlarının üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği vurgulandı.
Ayrıca yetkisiz üçüncü parti yazılımlar, botlar, otomasyon araçları, tarayıcı eklentileri veya veri çekme programlarının kullanılmaması konusunda uyarı yapıldı.
KVKK İHLALLERİNDE İŞLEM YAPILACAK
MEB sistemlerinde;
Yetkisiz erişim,
Yetkisiz veri işleme,
Veri aktarımı,
Parola paylaşımı,
Yetkisiz yazılım kullanımı tespit edilmesi halinde idari ve hukuki süreç yürütülecek.