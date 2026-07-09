MEB’den okullara kritik 10 talimat: Yapılmazsa işlem uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yazıda, öğrenci, veli, öğretmen, personel ve diğer kişilere ait kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında korunmasının önemine dikkat çekildi. MEB tüm illere kritik 10 talimat göndererek, yapılmazsa işlem uygulanacağını ifade etti.