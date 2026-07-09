Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem MEB’den okullara kritik 10 talimat: Yapılmazsa işlem uygulanacak

MEB’den okullara kritik 10 talimat: Yapılmazsa işlem uygulanacak

MEB, okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlarda yer alan kişisel veri içeren paylaşımların kaldırılması için tüm illere kritik 10 talimat gönderdi. Yapılmazsa işlem uygulanacak.

Kaynak: AA
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MEB’den okullara kritik 10 talimat: Yapılmazsa işlem uygulanacak - Resim: 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yazıda, öğrenci, veli, öğretmen, personel ve diğer kişilere ait kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında korunmasının önemine dikkat çekildi. MEB tüm illere kritik 10 talimat göndererek, yapılmazsa işlem uygulanacağını ifade etti.

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MEB’den okullara kritik 10 talimat: Yapılmazsa işlem uygulanacak - Resim: 2

OKUL SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENECEK

MEB’in illere gönderdiği 10 maddelik yazıda, merkez ve taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında yürütülen işlemler sırasında işlenen kişisel verilerin mevzuata uygun şekilde korunması gerektiği belirtildi.

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MEB’den okullara kritik 10 talimat: Yapılmazsa işlem uygulanacak - Resim: 3

Bu kapsamda okul ve kurumlara ait:

İnternet siteleri,

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Sosyal medya hesapları,

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Çevrim içi platformlar üzerinden yapılan paylaşımlar incelenecek.

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MEB’den okullara kritik 10 talimat: Yapılmazsa işlem uygulanacak - Resim: 6

Kişisel veri içeren ve kamuya açık şekilde yayımlanan içerikler okul ve kurum müdürlükleri tarafından tespit edilerek erişimden kaldırılacak.

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MEB’den okullara kritik 10 talimat: Yapılmazsa işlem uygulanacak - Resim: 7

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ VE FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILMAYACAK

MEB’in talimatına göre, kişisel veri içeren bazı bilgilerin okul internet sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında yayımlanmasına izin verilmeyecek.

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MEB’den okullara kritik 10 talimat: Yapılmazsa işlem uygulanacak - Resim: 8

Paylaşılması yasaklanan içerikler arasında şunlar yer alıyor:

Öğrenci sınıf listeleri,
Öğrenci numaraları,
T.C. kimlik numaraları,
Sınav listeleri,
Devamsızlık ve başarı bilgileri,
Sağlık bilgileri,
Disiplin bilgileri,
Veli bilgileri,
Personel iletişim bilgileri,
Öğrenci ve personele ait fotoğraf, video ve benzeri içerikler.
Fotoğraf ve video paylaşımlarına yeni düzenleme

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MEB’den okullara kritik 10 talimat: Yapılmazsa işlem uygulanacak - Resim: 9

Eğitim faaliyetleri kapsamında fotoğraf veya video çekilmesi ve paylaşılması gereken durumlarda ise bazı kriterlere dikkat edilecek.

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MEB’den okullara kritik 10 talimat: Yapılmazsa işlem uygulanacak - Resim: 10

Buna göre;

Çekim ve paylaşım amacı,
Paylaşım yapılacak ortam,
Saklama süresi,
Kimlerin erişebileceği önceden belirlenecek.

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MEB’den okullara kritik 10 talimat: Yapılmazsa işlem uygulanacak - Resim: 11

Öğrencilere ait görüntülerin paylaşımında hassasiyet gösterilecek ve duyuru ile bilgilendirmelerde kişisel veri içermeyen yöntemler kullanılacak.

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MEB’den okullara kritik 10 talimat: Yapılmazsa işlem uygulanacak - Resim: 12

YETKİSİZ VERİ İŞLEMLERİNE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

MEB ayrıca okul yöneticileri, öğretmenler ve ilgili personelin kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık eğitimlerine katılmasını istedi.

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MEB’den okullara kritik 10 talimat: Yapılmazsa işlem uygulanacak - Resim: 13

Bakanlık sistemlerine erişim sağlayan kullanıcı adı, parola ve doğrulama kodlarının üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği vurgulandı.

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MEB’den okullara kritik 10 talimat: Yapılmazsa işlem uygulanacak - Resim: 14

Ayrıca yetkisiz üçüncü parti yazılımlar, botlar, otomasyon araçları, tarayıcı eklentileri veya veri çekme programlarının kullanılmaması konusunda uyarı yapıldı.

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MEB’den okullara kritik 10 talimat: Yapılmazsa işlem uygulanacak - Resim: 15

KVKK İHLALLERİNDE İŞLEM YAPILACAK

MEB sistemlerinde;

Yetkisiz erişim,
Yetkisiz veri işleme,
Veri aktarımı,
Parola paylaşımı,
Yetkisiz yazılım kullanımı tespit edilmesi halinde idari ve hukuki süreç yürütülecek.

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