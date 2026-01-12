Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin yarıyıl tatili dönemindeki mazerete dayalı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruları yayımladı.

Bu yılki uygulamada, önceki yıllardan farklı olarak işlemler "il içinde ilçe grupları arasında" ve "iller arası" şeklinde iki ayrı takvim üzerinden gerçekleştirilecek.

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenler, "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde belirtilen aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretler kapsamında başvuru yapabilecek.

İL İÇİ İLÇE GRUPLARI ARASINDA YER DEĞİŞTİRME

Öğretmenler, il içi ilçe grupları arasındaki yer değiştirme için ön başvuru aşamasında 14-19 Ocak 2026 tarihleri arasında belgeleriyle mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 20-22 Ocak 2026'da tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar ise 23 Ocak 2026'da yapılacak ve ataması gerçekleşenlerin ayrılma işlemleri aynı gün itibarıyla başlatılabilecek.

Bu kapsamda, eş emekliliğine bağlı yer değişikliği başvuruları kabul edilmeyecek. Yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğü esasına göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME

İller arası yer değiştirme sürecinde ise öğretmenler, birinci aşamada 14-19 Ocak 2026'da belgeleriyle mazeretlerini iletecek. Onay alanlar, ikinci aşamada 27-29 Ocak 2026 tarihlerinde tercih başvurusu yapabilecek. Atamalar 30 Ocak 2026'da tamamlanacak ve atananların ayrılma işlemleri aynı gün başlayacak.

Aile birliği mazeretiyle başvuranlar için talep edilen ilde en az 360 gün sigortalılık süresi şartı aranacak. İkinci aşamada, alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile muhtemel boşalacak kurumlar tercih edilebilecek.

Tüm yer değiştirmeler, tercih edilen kurumlar dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre elektronik sistem üzerinden yapılacak.