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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen yeni eğitim-öğretim yılı genelgesiyle okullardaki kılık kıyafet kuralları yeniden düzenlendi.

TAYT, MİNİ ETEK, TİŞÖRT VE KOT YASAKLANDI

"2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" başlığıyla yayımlanan talimatlarda, özellikle öğretmenlerin giyim tarzına yönelik net sınırlamalar getirildi ve standart önlük uygulaması teşvik unsuru olarak yer aldı.

Genelgeye göre, eğitim kurumlarının kurumsal saygınlığı ve okul ortamının ciddiyetiyle bağdaşmadığı değerlendirilen bazı kıyafetlerin giyilmemesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin tayt, mini etek, tişört ve kot pantolon gibi kıyafetleri tercih etmemesi gerektiği ifade edilmesi dikkat çekti.

Öte yandan, öğretmenlerin mesleki temsil gücünü artırmak, öğrencilere doğru bir rol model olmak ve mesleğin ağırlığını yansıtmak amacıyla hazırlanan standart önlük çalışması da tamamlandı. Gönderilen metinde, tüm eğitim neferlerinin mesleki aidiyet bilinciyle önlük giymesinin özellikle teşvik edilmesi istendi.