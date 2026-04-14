“Maarifin Kalbinde Çocuk” adı verilen program kapsamında okul öncesinden ortaokula kadar tüm eğitim kademelerinde milli egemenlik, çocuk hakları ve değerler eğitimi temalı etkinlikler düzenlenecek.

Proje ile birlikte okullarda öğrencilerin hem eğlenerek öğrenmesi hem de milli değerlerle erken yaşta tanışması hedefleniyor.

Her Eğitim Kademesi İçin Özel Etkinlikler Planlandı

Bakanlık tarafından hazırlanan etkinlik rehberinde, öğrencilerin yaş gruplarına uygun eğitsel ve oyun temelli faaliyetlere yer verildi.

OKUL ÖNCESİ

Minik öğrenciler için bayrak sevgisi ve kardeşlik bilincini geliştirmeye yönelik etkinlikler hazırlandı. “Benim Bayrağım, Benim Ülkem” ve “Dünya Çocukları El Ele” gibi etkinliklerle çocukların milli değerlerle erken yaşta tanışması amaçlanıyor.

İLKOKUL

İlkokul kademesinde ailelerin de sürece dahil edildiği etkinlikler öne çıkıyor. “23 Nisan Aile Korosu” ile veliler ve öğrenciler birlikte sahne alacak. “Mikrofon Sende” etkinliğiyle ise çocukların kendilerini ifade etmeleri teşvik edilecek.

ORTAOKUL

Ortaokul öğrencileri için milli bilinç ve toplumsal değerleri güçlendiren etkinlikler planlandı. “Millî Egemenliğin Sesi” ve “Egemenlik Ağacı” projelerinin yanı sıra “Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği” ile kültürel mirasın yaşatılması hedefleniyor.

VELİLER DE SÜRECE DAHİL EDİLECEK

“Maarifin Kalbinde Çocuk” projesinin dikkat çeken yönlerinden biri de aile katılımı oldu. Okullarda gerçekleştirilecek etkinliklerle velilerin eğitim ortamına daha aktif katılması sağlanacak. Böylece okul ile aile arasındaki bağın milli ve manevi değerler etrafında güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ÖĞRETMENLERE E-OKUL HATIRLATMASI

Bakanlık, öğretmenlere yönelik önemli bir hatırlatma da yaptı. Okullarda gerçekleştirilen tüm etkinliklerin e-Okul Sosyal Etkinlikler Modülü üzerinden sisteme girilmesi gerekiyor.

Bu kayıtlar sayesinde;

Öğrencilerin karnelerinde yer alan sosyal etkinlik bölümü doldurulacak.

Okullarda yapılan faaliyetler Bakanlık tarafından dijital olarak takip edilecek.

Yetkililer, etkinliklerin eksiksiz şekilde sisteme işlenmesinin hem öğrencilerin sosyal gelişimi hem de kurumların faaliyet takibi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.