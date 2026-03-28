Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı, sözleşmeli eğitim personeli istihdamında boş kalan pozisyonlar için ek atama başvurularını duyurdu.
Yerleştirmelerde tercihlerine yerleşemeyen ve sözlü sınav puanı 70 ve üzerinde olan adaylar, 28-30 Mart 2026 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.
Başvuru sonuçları 1 Nisan 2026 tarihinde Akademi’nin internet sitesinde ilan edilecek. Doktora veya üzeri akademik unvana sahip öğretmenler ile uzman veya başöğretmen unvanlı öğretmenler ilgili alanlarından, diğer adaylar ise uygun boş kontenjanlardan tercih yapabilecek. Başvurular e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle https://mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresi üzerinden gerçekleştirilecek.