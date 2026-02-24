Düzenlemeyle anaokullarında müdür görevlendirmelerine ilişkin özel koşullar yeniden şekillendirildi.Bu çerçevede, yönetmeliğin ilgili maddesindeki "Anaokulları için okul öncesi veya sınıf öğretmenliği" ifadesinden "sınıf öğretmenliği" kısmı birinci derecede öncelik statüsünden çıkarıldı. Bundan böyle anaokulu müdürlüklerinde ilk sırada okul öncesi öğretmenliği mezunları yer alacak.

Okul öncesi öğretmenlerinin tercihleri tamamlandıktan sonra kalan kontenjanlar için sınıf öğretmenleri müdürlük görevine başvurabilecek.