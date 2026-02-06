Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi’nde görevlendirilecek sözleşmeli personel alımı için “Sözleşmeli Eğitim Personeli İstihdamına İlişkin İlan” Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlana göre Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği esas alınarak, Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamındaki profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarında çalışanlar ile MEB kadrolarında doktora veya üstü akademik unvana sahip kişiler ve uzman öğretmen/başöğretmen unvanlı öğretmenlerden toplam 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdam edilecek.

Başvurular 9 Şubat ile 13 Şubat tarihleri arasında kabul edilecek. Öğretim üyesi kadrolarından başvuranlar, Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulu’nun teklifi ve Bakan onayıyla belirlenecek.

MEB kadrolarından başvuran adaylar arasından kontenjanın üç katı kadar isim belirlenecek ve bu adaylara 3-9 Mart tarihleri arasında sözlü sınav yapılacak. Sözlü sınav sonucunda elde edilecek başarı sırasına göre atamalar gerçekleştirilecek.

Öğretim üyesi kadrolarından başvuranların atama sonuçları 27 Şubat’ta, MEB kadrolarından başvuranların atama sonuçları ise 25 Mart’ta duyurulacak.

Kontenjan dağılımı şu şekilde: Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezi 46, Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezi 35, Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezi 88, Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezi 96, Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi 47, Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezi 26, Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezi 124, Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezi 63, Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezi 92, İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezi 90, İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi 72, İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezi 47.

İstihdama ilişkin ayrıntılı kılavuz meb.gov.tr ve akademi.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak