Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ramazan ayına yönelik etkinliklere ilişkin 81 il valiliğine resmi yazı gönderdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan yazıda, Ramazan ayının toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygularını güçlendiren bir dönem olduğuna dikkat çekildi.

Yazıda, eğitim sisteminin yalnızca akademik başarıya değil, ahlaki ve değer temelli gelişime de odaklandığı vurgulanarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin millî ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

'Maarifin Kalbinde Ramazan' teması

Bakanlık yazısında, Ramazan ayı boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini artırmaya, ihtiyaç sahiplerine yardım konusunda farkındalık kazandırmaya ve dayanışma kültürünü güçlendirmeye yönelik eğitsel ve sosyal faaliyetlerin planlanmasının önem taşıdığı belirtildi.

Bu kapsamda 81 ilde “Maarifin Kalbinde Ramazan” temasıyla çeşitli etkinliklerin hayata geçirileceği duyuruldu.

Söyleşi ve ortak iftar programları

Planlanan etkinlikler arasında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “İftarda Konuşalım” başlıklı söyleşi programlarının yer aldığı kaydedildi. Ayrıca ailelerin gönüllü katılımıyla ortak iftar sofraları kurulacağı belirtildi.

Bakanlık, okullarda düzenlenecek faaliyetlerin öğrencilerin gelişim düzeyi ve okul imkânları dikkate alınarak gönüllülük esasına göre gerçekleştirileceğini ve uygulamaların hazırlanan kılavuz doğrultusunda yürütüleceğini bildirdi.