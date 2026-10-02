Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) geçici öğretmen görevlendirmelerini merkezden denetlemek amacıyla devreye aldığı yeni sistemin okullarda krize yol açtığı belirtildi.
MEB'de yeni sistem krizi: Öğretmen var, öğrenciler haftalardır derse giremiyor
MEB’in yeni görevlendirme sistemi okullarda dikkat çeken bir soruna yol açtı. Öğretmen ihtiyacı bulunan sınıflarda görevlendirilecek öğretmenler hazır beklerken, sistem üzerinden onayların çıkmaması nedeniyle bazı derslerin haftalardır boş geçtiği belirtildi.Kaynak: Diğer
Geçici görevlendirme için bakanlıktan “sistem izni” bekleyen öğretmenlerin sınıflara giremediği, bazı okullarda derslerin haftalardır boş geçtiği ifade edildi.
Eğitim-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Kadir Toruş, Cumhuriyet'in haberine göre, sistemin aşırı merkezileştirilmesinin bürokratik kilitlenmelere neden olduğunu söyledi.
"ONAYLAR BİR TÜRLÜ OKULLARA ULAŞMIYOR"
Kadir Toruş, yereldeki keyfi ve kayırmacı görevlendirmelerin önüne geçilmesi amacıyla kriter getirilmesini olumlu bulduklarını ancak sistemin aşırı merkezileştirilmesi nedeniyle işlemez hale geldiğini belirtti.
Toruş, “Bakanlık süreci öyle merkezileştirdi ki bugün geçici görevlendirme onayları bir türlü okullara ulaşmıyor” dedi.
Personel Genel Müdürlüğüne yapılan başvurularda çok sayıda belge ve gerekçe istendiğini belirten Toruş, görev yerinden personel kadrosuna, asli görevin nasıl karşılanacağından diğer seçeneklerin neden yetersiz kaldığına kadar birçok bilginin merkeze gönderildiğini söyledi.
Toruş, sürecin bürokrasi içinde kilitlendiğini ifade etti.
"ÖĞRETMEN VAR ANCAK SINIFA GİREMİYOR"
Krizin doğrudan öğrencileri etkilediğini belirten Toruş, “Okulda öğretmene ihtiyaç var, görevlendirilecek öğretmen de var ancak onay çıkmadığı için öğretmen sınıfa giremiyor” dedi.
Toruş, “Haftalardır öğrenciler öğretmenlerine, öğretmenler de öğrencilerine kavuşamıyor. Dersler boş geçiyor. Öğretmen atıl şekilde bekletilirken öğrenciler eğitimden mahrum kalıyor” diye konuştu.
Sistemin bu haliyle hem eğitim hakkını hem de kamu kaynaklarının etkin kullanımını olumsuz etkilediğini savunan Toruş, yaşanan sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.
"KAYIRMACILIK" İDDİASI
Toruş, görevlendirme izinlerinin değerlendirilme sürecine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı da gündeme getirdi.
Bakanlığın “sistem izni” verirken öğretmenlerin sendikal tercihlerinin dikkate alındığı yönünde sahadan duyumlar aldıklarını belirten Toruş, söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.