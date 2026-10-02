MEB'de yeni sistem krizi: Öğretmen var, öğrenciler haftalardır derse giremiyor

Personel Genel Müdürlüğüne yapılan başvurularda çok sayıda belge ve gerekçe istendiğini belirten Toruş, görev yerinden personel kadrosuna, asli görevin nasıl karşılanacağından diğer seçeneklerin neden yetersiz kaldığına kadar birçok bilginin merkeze gönderildiğini söyledi.