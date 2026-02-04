Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yeni kurallar yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tanımlanan sertifika türlerinde yolcu, yük ve eşya taşımacılığı yapanlara yenileme eğitimi vermekle yükümlü hale geldi.

Üst düzey yönetici (ÜDY), orta düzey yönetici (ODY) ve sürücü (SRC) belgeleri gibi özel mesleki yeterlilik sertifikalarına yönelik eğitimler, Bakanlıkça onaylı öğretim programları çerçevesinde yürütülecek ve sınavları başarıyla tamamlayanlara ilgili sertifika türünde belge verilecek.

İllerin nüfusuna göre kurs açma kontenjanı belirlendi. Nüfusu 300 binin altında olan illerde her 100 bin kişiye bir, sonraki her 200 bin nüfusa ise bir kurs açma izni verilecek.

Kurs açmak isteyenler aynı yıl içinde aynı ilde yalnızca bir kez başvuru yapabilecek. Daha önce o ilde kursu bulunanlar ikinci bir başvuru hakkına sahip olmayacak.

Kayıt sırasında kursiyerlerin fotoğraf, kişisel bilgiler ve belgeleri, MEB Bilişim Sistemi (MEBBİS) içindeki özel mesleki yeterlilik modülüne kurs tarafından yüklenecek.

Kurslarda görev alacak eğitimcilerin, ilgili öğretim programında öngörülen mezuniyet düzeyine veya

MEB tarafından tanınan belge ve sertifikalara sahip olması zorunlu tutuldu.

SINAVLAR ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

1 Mayıs 2025’ten itibaren eğitimini tamamlayan ve ilçe onayı alınan kursiyerler, mesleki yeterlilik sınavına elektronik ortamda girecek.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen elektronik sınavda başarısız olanlar, yalnızca sınav ücretini yatırarak 7 kez daha sınava katılma hakkına sahip olacak. 8. sınavda da başarılı olamayanlar, yeniden kursa kayıt yaptırabilecek.

Uygulamalı sınavların yerini alan elektronik sınavda 60 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı kabul edilecek.

SERTİFİKALARA E-DEVLET’TEN ULAŞILABİLECEK

Kurslardan alınan ders ücretleri, valilik bünyesindeki komisyonlarca her yıl ocak ayında tespit edilecek.

Sınav ücretleri ise MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenip duyurulacak.

Sınavı geçenlere MEBBİS özel modülü üzerinden Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası, yenileme eğitimini tamamlayanlara ise Özel Mesleki Yeterlilik Yenileme Eğitimi Sertifikası düzenlenecek ve bu belgeler e-Devlet kapısı üzerinden erişilebilir olacak.

Eğitimler Bakanlıkça onaylı programlara göre yürütülecek ve ihtiyaç halinde uygulamalı eğitimler de düzenlenebilecek.

Hastalık, hamilelik veya askerlik gibi mazeretleri bulunan kursiyerler, belgeleri ibraz etmek koşuluyla kayıtlarını dondurabilecek.

Yönetmelik öncesinde teorik sınavlarda başarılı olup uygulamalı sınavlarda başarısız kalan ancak uygulama sınav hakkı devam eden kursiyerlere, teorik sınav sonuçlarına dayalı olarak sertifika düzenlenebilecek.