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Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 26 Ekim itibarıyla Türkiye genelindeki tüm ortaokul ve liselerde uygulamaya girecek olan yeni ortak yazılı sınav sistemine ilişkin kamuoyunda yer alan tartışmalara yanıt verdi. 16 farklı dersi kapsayan ve açık uçlu sorulardan oluşan modelin öğretmenlerin iş yükünü artırdığı ve pilot çalışma yapılmadan hayata geçirildiği iddialarını yalanlayan Bakanlık, sürecin saha araştırmalarına dayandığını ve öğretmenin sınavdaki yetkisinin korunduğunu vurguladı.

"PİLOT UYGULAMALAR VE SAHA ARAŞTIRMALARI YAPILDI"

Yeni sistemin hazırlık sürecine dair detayları paylaşan MEB kaynakları, iddiaların aksine kapsamlı bir ön çalışma yürütüldüğünü belirtti. Geçtiğimiz dönem 81 ilde yer alan 150 ortaokul ve 152 lisede 2 bin 110 sınav evrakının incelendiğini aktaran Bakanlık; elde edilen verilerin öğretmen ve okul yöneticileriyle yapılan odak grup görüşmelerinde değerlendirildiğini ifade etti.

Sistemin saha uygulamasının ise 8-12 Haziran tarihleri arasında 11 ildeki 1.999 okulda, 9. sınıf din kültürü ile 10. sınıf felsefe dersleri üzerinden test edildiği ve öğretmen memnuniyetinin yüksek seviyede ölçüldüğü kaydedildi.

ÖĞRETMENİN İRADESİ VE SÖZ HAKKI DEVAM EDECEK

Açık uçlu soru modelinin 9 Eylül 2023 tarihli yönetmelikten bu yana kademeli olarak uygulandığını hatırlatan MEB, öğretmenlerin sınav hazırlık ve değerlendirme süreçlerindeki rolünün aynen sürdüğünü belirtti.

Buna göre 6 ila 8 açık uçlu sorudan oluşacak sınavlarda; soru kaynaklarının belirlenmesi, zümre öğretmenlerince soruların hazırlanması veya değiştirilmesi ve sınavın güçlük derecesi ve puanlama kriterleri tamamen öğretmenlerin inisiyatifinde olacak.

EBA ÜZERİNDEN KAZANIM ODAKLI GERİ BİLDİRİM

Sistemle birlikte yenilenen EBA altyapısının devreye gireceğini duyuran Bakanlık, soru bazlı puanlama yöntemi sayesinde öğrenci ve velilere öğrenme çıktılarına dayalı ayrıntılı analizler sunulacağını bildirdi.

Ayrıca konu ve soru dağılım tablolarının; okul türü, coğrafi bölge, öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyesi ya da öğretmenin izin/rapor durumları gibi değişkenler dikkate alınarak farklı senaryolara imkan tanıyacak esneklikte tasarlandığı vurgulandı.