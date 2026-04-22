Ensar Vakfı Bolu Şubesi tarafından düzenlenen “Geleneksel Cuma Sohbetleri” programına Atatürk ve cumhuriyet düşmanlığıyla tanınan Karabük eski İl Müftü Yardımcısı Ekrem Akmanşen ağırlandı.

Nefes'in haberine göre, Akmanşen, neredeyse her cümlesinde cumhuriyeti yaşatan ve savunan kişileri hedef gösterdi. Akmanşen, “zalim” kavramını laik eğitim ve Medeni Kanun ile özdeşleştirdi.

“Cehenneme müminler arasındaki zalimler de gidecektir. Allah’ın laneti zalimlerin üzerinde olsun” diyen Akmanşen, eğitimde İslami ilkelerin öğretilmediğini, bunu nedeninin hilafetin kaldırılması olduğunu savundu.

Ardından isim vermeden Atatürk’ü hedef alıp “Bir insanın hiçbir günahı olmasa da bu ülkeden hilafeti yok etmesi cehenneme gitmesi için yeter” dedi.

İslami Hukuk yerine Batı hukukuna geçilmesine de dil uzatan Akmanşen, Türk Dil Devrimi’ni “İslam’a suikast” olduğunu savundu ve “Dilimize ve dinimize yapanlara karşı gönlümüzde bir öfke bulunmalı” ifadeleriyle zehir saçtı.

Öte yandan Ensar Vakfı'nın Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın onayıyla okullarda çocuklara cübbe, sarık giydirerek tekbir attırdığı ve daha önce çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme geldiği biliniyor.