2026-2027 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının ısınma ihtiyacının kömürle karşılanmasına yönelik düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, MEB bünyesindeki 81 ildeki okul ve kurumlara 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında en fazla 300 bin ton kömür sevkiyatı yapılacak. Gerekli görülmesi durumunda MEB’in talebi doğrultusunda toplam miktar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından artırılabilecek.

İl ve ilçelerde dağıtılacak kömür miktarı, belirlenen esaslar çerçevesinde okulların derslik sayısı ile bölgenin iklim özellikleri dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek. Okullara gönderilen kömürler yalnızca ısınma amacıyla kullanılacak ve başka bir kullanım için değerlendirilemeyecek.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, kömür teslimatlarının okulların ihtiyaçları doğrultusunda yapılmasını sağlayacak. Ayrıca 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin kömür sevkiyatları ve teslimat takvimi için MEB ile TKİ arasında bir protokol hazırlanacak.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından CIF satış esaslarına göre sevk edilecek kömürler, MEB’in bildirdiği teslim noktalarına kadar ulaştırılacak. Sevkiyatın yapılacağı araçlar ise teslim noktalarının konumuna göre belirlenecek ve nakliye işlemi TKİ sorumluluğunda gerçekleştirilecek.

Sevkiyatlar belirlenen teslim takvimine uygun şekilde yapılacak. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri de bu takvime uygun hareket ederek gerekli önlemleri alacak. Teslim planına uyulamaması durumunda okulların talepleri TKİ’nin imkanları doğrultusunda hazırlanacak yeni sevkiyat programına göre karşılanacak.

Kömürlerin sevkiyatından önce gerekli analizler TKİ’ye ait akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilecek. Yapılan incelemeler sonucunda, ısınma kaynaklı hava kirliliğinin kontrolüne yönelik yönetmelikte belirtilen kriterleri karşılayan kömürlerin sevkiyatı yapılacak.