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Kaynak: AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen platform, Türkiye genelindeki tüm eğitim kurumlarına ait bilgileri tek çatı altında toplayacak. Sistem sayesinde öğrenciler, veliler ve öğretmenler okul bilgilerine hızlı ve kolay şekilde ulaşabilecek.

OKULLAR TEK PLATFORMDA TOPLANDI

“Rota Maarif” ile kullanıcılar; il, ilçe, okul türü, eğitim kademesi, alan ve pansiyon durumu gibi birçok kritere göre arama yapabilecek. Platformda okulların adres, iletişim bilgileri, ders saatleri, öğretim şekli, fiziki imkanları ve kontenjan durumları sade bir arayüzle sunulacak.

TERCİH SÜRECİNDE BÜYÜK KOLAYLIK

LGS sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz’da aktif hale gelecek sistem sayesinde, merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve net bilgileri de görüntülenebilecek.

Öğrenciler ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek, ayrıca sistem üzerinden taslak tercih listesi oluşturabilecek.

SADECE ÖĞRENCİLER İÇİN DEĞİL

Platform, yalnızca LGS tercih sürecine değil, öğretmenlerin yer değiştirme ve tayin dönemlerine de katkı sağlayacak. Öğretmenler, görev yapmayı planladıkları okullar hakkında detaylı bilgiye sistem üzerinden ulaşabilecek.

Ayrıca vatandaşlar da yaşadıkları veya taşınmayı planladıkları bölgelerdeki okulları inceleyebilecek.

“Rota Maarif” sistemi, 10 Temmuz itibarıyla “rotamaarif.meb.gov.tr” adresi üzerinden hizmet vermeye başlayacak.