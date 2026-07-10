MEB LGS tercih kılavuzunu yayınladı: 20 okula kadar tercih hakkı verilecek

TÜM ÖĞRENCİLER YEREL TERCİH YAPMAK ZORUNDA

LGS’ye giren veya sınav puanı bulunan öğrenciler dahil olmak üzere tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercih yapması gerekiyor.

Yerel yerleştirme tercih ekranından işlem yapılmaması halinde öğrencilerin merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih ekranları açılmayacak.

Özel ortaöğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran ya da yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleşen öğrenciler ise tercih yapamayacak.