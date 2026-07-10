Bakanlığın yayımladığı "2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" ile öğrencilerin lise tercih tarihleri, yerleştirme kriterleri ve nakil süreçleri netleşti.
MEB LGS tercih kılavuzunu yayınladı: 20 okula kadar tercih hakkı verilecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2026 yılına ilişkin tercih ve yerleştirme sürecinin ayrıntılarını açıkladı.Kaynak: AA
Buna göre öğrenciler, lise tercihlerini 13-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek. Tercih işlemleri, sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme kapsamındaki okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç farklı kategori üzerinden yapılacak.
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK
Merkezi sınavla öğrenci kabul eden fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirme işlemleri, öğrencilerin LGS puan üstünlüğü ve tercih sıralamaları dikkate alınarak gerçekleştirilecek.
Öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar arasından en fazla 10 tercih yapabilecek.
Yerleştirmede puanların eşit olması halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanları, 8’inci sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısı, tercih önceliği ve öğrencilerin doğum tarihleri dikkate alınacak.
YEREL YERLEŞTİRMEDE ADRES VE BAŞARI PUANI BELİRLEYİCİ OLACAK
Yerel yerleştirme işlemleri; öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık durumları dikkate alınarak yapılacak. Yerleştirmelerde okulların türü, kontenjanları ve kayıt alanları da belirleyici olacak.
Eşitlik durumunda ise öğrencilerin 8, 7 ve 6’ncı sınıf yıl sonu başarı puanları değerlendirmeye alınacak.
TÜM ÖĞRENCİLER YEREL TERCİH YAPMAK ZORUNDA
LGS’ye giren veya sınav puanı bulunan öğrenciler dahil olmak üzere tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercih yapması gerekiyor.
Yerel yerleştirme tercih ekranından işlem yapılmaması halinde öğrencilerin merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih ekranları açılmayacak.
Özel ortaöğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran ya da yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleşen öğrenciler ise tercih yapamayacak.
EN FAZLA 20 OKUL TERCİHİ YAPILABİLECEK
Yerel yerleştirme tercihleri kapsamında öğrenciler en fazla 5 okul seçebilecek. Bu tercihlerde ilk 3 okulun öğrencinin kayıt alanından seçilmesi gerekecek.
Aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 tercih yapılabilecek.
Yerel tercihlerini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar bölümünden 10, pansiyonlu okullar bölümünden ise 5 okul tercih ederek toplamda 20 tercihe kadar işlem yapabilecek.
Tercih ekranında yer alan renkler de öğrencilerin okul bölgelerini gösterecek. Yeşil renk kayıt alanındaki okulları, mavi renk komşu kayıt alanındaki okulları, kırmızı renk ise öğrencinin kayıt alanı dışında kalan okulları ifade edecek.
NAKİL SÜRECİ İKİ DÖNEM HALİNDE UYGULANACAK
Yerleştirme sonuçlarının ardından nakil işlemleri iki dönem halinde gerçekleştirilecek. Her iki dönemde öğrenciler; merkezi sınavla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme kapsamındaki okullar ve pansiyonlu okullar için ayrı ayrı en fazla 3 tercih yapabilecek.
İlk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşen öğrenciler için nakil döneminde kayıt alanından veya farklı okul türlerinden tercih yapma zorunluluğu bulunmayacak.
Hiçbir tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler ise nakil döneminde ilk iki tercihini kayıt alanından yapmak şartıyla en fazla 3 okul seçebilecek.
SONUÇLAR 5 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK
LGS kapsamında yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan bilgileri 5 Ağustos’ta ilan edilecek.
Birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak, sonuçlar 14 Ağustos’ta duyurulacak.
Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru süreci 17-26 Ağustos arasında gerçekleştirilecek. Komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos’ta tamamlayacak.
Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 4 Eylül’de açıklanacak.