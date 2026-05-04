MEB il içi yer değiştirme 2026: Öğretmen tayin süreci başladı

SIRA ATAMASI SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Tercih ettiği okullara yerleşemeyen öğretmenler için sıra ataması uygulanacak. Başvuru sırasında talepte bulunan öğretmenler, ilk iki tercihleri için sıraya alınacak. Bu okullar için 13 Ağustos’a kadar hizmet puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak ve bu süreçte ilgili kontenjanlara başka atama gerçekleştirilmeyecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından atama sonuçları 11 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Ataması yapılan öğretmenler için ilişik kesme işlemleri ise 26 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak.