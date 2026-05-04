Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan öğretmenler için 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme süreci resmen başladı. Başvuruların başlamasıyla birlikte öğretmenlerin gündeminde “İl içi tayin ihtiyaç listesi yayınlandı mı?” ve “Kontenjanlar nasıl sorgulanır?” soruları yer alıyor.
MEB il içi yer değiştirme 2026: Öğretmen tayin süreci başladı
2026 il içi tayin süreci başladı. Öğretmenler için kritik tarih aralığı 4-6 Mayıs olarak belirlendi. İhtiyaç listeleri il il yayınlanırken kontenjan detayları ve başvuru şartları merak konusu oldu. İşte MEB il içi atama takvimi, tercih hakkı ve tüm detaylar…Derleyen: Cemile Kurel
BAŞVURULAR 4-6 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA
MEB tarafından açıklanan takvime göre il içi yer değiştirme başvuruları 4 Mayıs 2026 tarihinde başladı ve 6 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Başvurular elektronik ortamda MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Başvuru Takvimi:
Başvuru Tarihleri: 4 - 6 Mayıs 2026
Atama Sonuçları: 11 Mayıs 2026
İlişik Kesme: Haziran 2026 itibarıyla
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İl içi tayin başvurusu yapacak öğretmenler için 30 Eylül 2026 tarihi belirleyici olacak. Kadrolu öğretmenlerin mevcut görev yerlerinde en az 3 yıl çalışmış olması gerekiyor. Sözleşmeliden kadroya geçen öğretmenler için ise toplamda 4 yıllık hizmet süresi şartı aranıyor.
İHTİYAÇ LİSTELERİ İL İL YAYINLANIYOR
İl içi yer değiştirme sürecinde ihtiyaç listeleri merkezi olarak değil, il milli eğitim müdürlükleri tarafından ayrı ayrı duyuruluyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok il, “2026 Yılı İl İçi İhtiyaç Listesi” başlığıyla kontenjanlarını yayımlamaya başladı.
Öğretmenler, görev yaptıkları ilin milli eğitim müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan “Duyurular” bölümünden branş bazlı kontenjanlara ulaşabiliyor. Listeler genellikle Excel veya PDF formatında paylaşılıyor.
KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
İl içi yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecek. Yerleştirmeler, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacak. Hizmet puanı hesaplamasında son gün olan 6 Mayıs tarihi dikkate alınacak.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların tamamlanmasının ardından atama sonuçları 11 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Ataması yapılan öğretmenler için ilişik kesme işlemleri ise 26 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak.
SIRA ATAMASI SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?
Tercih ettiği okullara yerleşemeyen öğretmenler için sıra ataması uygulanacak. Başvuru sırasında talepte bulunan öğretmenler, ilk iki tercihleri için sıraya alınacak. Bu okullar için 13 Ağustos’a kadar hizmet puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak ve bu süreçte ilgili kontenjanlara başka atama gerçekleştirilmeyecek.
Başvuruların tamamlanmasının ardından atama sonuçları 11 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Ataması yapılan öğretmenler için ilişik kesme işlemleri ise 26 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak.