Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği çerçevesinde, ortak yazılı sınavların içeriği ve soru dağılımı, konu soru dağılım tabloları temel alınarak oluşturuluyor.

Bu yöntemle ölçme ve değerlendirme süreçlerinde şeffaflığın artırılması, kapsam geçerliğinin sağlanması, kazanımlara ve öğrenme çıktılarına dayalı ölçme yapılması ile uygulamada tutarlılığın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, ikinci dönemin başlangıcında il, sınıf ve alan zümrelerince Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak konu soru dağılım tablolarının daha düzenli ve örneklerle desteklenmiş olması için, temel ve ortaöğretimdeki çeşitli sınıf seviyeleri ile branşlara özel “örnek konu soru dağılım tabloları” Bakanlık tarafından kamuoyunun kullanımına sunuldu.

Yayımlanan bu örnek tablolar, sınavlarda yer alacak konu, kazanım ve öğrenme çıktılarının soru sayılarının dengeli ve planlı biçimde belirlenmesine yardımcı olurken, il, ilçe ve okul düzeyinde hazırlanacak ortak sınav belgelerine yol gösterici nitelik taşıyor.

Okul genelinde yapılacak yazılı sınavlarda hangi tablonun esas alınacağı, eğitim kurumundaki sınıf ve alan zümreleri tarafından kararlaştırılacak ve tüm sınavlar seçilen tabloya uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

Sınavların içeriği, ölçme amaçları ve soru dağılımları, ortak kurallara bağlı olarak hazırlanmış olacaktır.