MEB düğmeye bastı meslek liselerinde herkesin konuşacağı yeni dönem

Sektörle iç içe yeni model

MEB tarafından geliştirilen “sektör içi okul” ve “sektöre entegre okul” modelleri ile öğrenciler, eğitim süreçlerini doğrudan iş dünyasıyla bağlantılı şekilde sürdürecek. Bu sayede hem teorik hem de pratik eğitim birlikte yürütülecek.