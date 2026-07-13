Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem MEB düğmeye bastı meslek liselerinde herkesin konuşacağı yeni dönem

MEB düğmeye bastı meslek liselerinde herkesin konuşacağı yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği yeni modelle meslek liseleri tamamen değişiyor. Yapay zekadan havacılığa kadar birçok alanda eğitim başlıyor.

Kaynak: Diğer
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MEB düğmeye bastı meslek liselerinde herkesin konuşacağı yeni dönem - Resim: 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), meslek liselerinde köklü bir dönüşüm sürecini resmen başlattı. Yeni sistemle birlikte eğitim modeli, doğrudan sektörle entegre hale getirilirken öğrencilerin mezun olur olmaz iş hayatına katılması hedefleniyor.

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MEB düğmeye bastı meslek liselerinde herkesin konuşacağı yeni dönem - Resim: 2

Sektörle iç içe yeni model

MEB tarafından geliştirilen “sektör içi okul” ve “sektöre entegre okul” modelleri ile öğrenciler, eğitim süreçlerini doğrudan iş dünyasıyla bağlantılı şekilde sürdürecek. Bu sayede hem teorik hem de pratik eğitim birlikte yürütülecek.

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MEB düğmeye bastı meslek liselerinde herkesin konuşacağı yeni dönem - Resim: 3

Türkiye genelinde bölge okulları oluşturuldu

Eğitim imkanlarının eşitlenmesi amacıyla 21 ilde 22 okul “bölge mesleki ve teknik Anadolu lisesi” kapsamına alındı. Bu modelle öğrencilerin daha donanımlı okullarda eğitim alması sağlanacak.

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MEB düğmeye bastı meslek liselerinde herkesin konuşacağı yeni dönem - Resim: 4

Meslek eğitimi artık daha erken yaşta

23 ilde açılan 27 meslek ortaokulu ile öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta keşfetmeleri hedefleniyor. Ayrıca 7 ve 8. sınıflar için oluşturulan “zanaat atölyeleri” ile temel mesleki beceriler kazandırılacak.

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MEB düğmeye bastı meslek liselerinde herkesin konuşacağı yeni dönem - Resim: 5

Geleceğin meslekleri sisteme dahil edildi

Yeni dönemde meslek liselerinde;

Yapay zeka
Havacılık ve uzay teknolojisi
Endüstriyel kalite kontrol

gibi alanlarda eğitim programları hayata geçirildi.

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MEB düğmeye bastı meslek liselerinde herkesin konuşacağı yeni dönem - Resim: 6

Dijital ikiz atölyeleri devrede

Pilot uygulama kapsamında 10 ilde hayata geçirilen “Dijital İkiz Atölyeleri” ile öğrenciler üretim süreçlerini sanal ortamda deneyimleyebilecek, analiz yapabilecek ve farklı senaryoları test edebilecek.

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MEB düğmeye bastı meslek liselerinde herkesin konuşacağı yeni dönem - Resim: 7

İstihdam odaklı eğitim hedefi

Yeni sistemin temel amacı, meslek liselerinden mezun olan gençlerin doğrudan iş hayatına katılabilmesi. Bu kapsamda girişimcilik destekleri ve finansman imkanlarının da artırılması planlanıyor.

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MEB düğmeye bastı meslek liselerinde herkesin konuşacağı yeni dönem - Resim: 8

Meslek seçimi için dijital testler

8 ve 9. sınıf öğrencileri için hazırlanan “Mesleğe Yöneltme Testleri” ile gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara yönlendirilmesi sağlanacak.

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MEB düğmeye bastı meslek liselerinde herkesin konuşacağı yeni dönem - Resim: 9

MEB’in bu adımıyla birlikte meslek liseleri, klasik eğitim modelinden çıkarak teknoloji odaklı, üretimle iç içe ve istihdam garantisi hedefleyen yeni bir yapıya dönüşüyor.

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