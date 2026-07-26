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Kaynak: AA

Öğretmen adaylarının merakla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavın ilk oturumu olan Akademi Giriş Sınavı (AGS), Türkiye'nin 81 ili ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa dahil toplam 103 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor.

Saat 10.15'te başlayan sınav öncesinde adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Öğretmen adayları, mesleğe giriş yolunda ilk önemli sınavlarından biri için sınıflarda yerini aldı.

391 BİN ADAY SINAVDA TER DÖKTÜ

Bu yıl 391 bin 906 adayın başvurduğu MEB-AGS, 1031 binada ve 17 bin 92 salonda yapılıyor. Sınavın güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi için emniyet görevlileri dahil 51 bin 978 kişi görev yapıyor.

Kimlik kartını kaybeden veya kimlik belgesinde eksiklik bulunan adayların mağduriyet yaşamaması amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlükleri de sınav günü hizmet vermeyi sürdürdü.

ADAYLARA 80 SORU YÖNELTİLDİ

AGS oturumunda adaylara sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitim bilimleri ile Türk milli eğitim sistemi ve ilgili mevzuatı kapsayan 80 çoktan seçmeli soru yöneltildi. Adaylara soruları yanıtlamaları için 110 dakika süre tanındı.

AYNI GÜN ÖABT DE YAPILACAK

MEB-AGS maratonu gün içinde ikinci oturumla devam edecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), saat 14.45'te başlayacak ve adaylar alan bilgilerini ölçen soruları yanıtlayacak.

VELİLER DE HEYECANA ORTAK OLDU

Sınav sabahı birçok ilde olduğu gibi Ankara'da da veliler çocuklarını yalnız bırakmadı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde toplanan aileler, sınava girecek yakınlarını başarı dilekleriyle uğurlarken, sınav süresince okul önünde heyecanla bekledi. Öğretmen adaylarının yaşadığı stres ve heyecan, sınav merkezlerinin önünde duygusal anlara sahne oldu.