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Kaynak: AA

Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sürecinde önemli aşamalardan biri olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavın ikinci ve son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) bugün yapıldı.

SINAV 103 MERKEZDE UYGULANDI

ÖABT, Türkiye genelinde 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 103 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

Sınav için 854 bina ve 14 bin 156 salon kullanılırken, adayların sınav sürecinde görev almak üzere emniyet görevlileri dahil toplam 41 bin 815 kişi görev yaptı.

ADAYLARA ALANLARINA GÖRE 50 SORU YÖNELTİLDİ

ÖABT’de adaylara, sınava girdikleri öğretmenlik alanına göre 50 çoktan seçmeli soru soruldu.

Bazı alanlarda sınav süresi 90 dakika olarak uygulanırken, Türkçe, sosyal bilgiler, tarih, coğrafya, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi gibi alanlarda adaylara 70 dakika süre verildi.

MEB-AGS’YE 391 BİN 906 ADAY BAŞVURDU

MEB-AGS kapsamında gerçekleştirilen ilk oturum olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) de bugün saat 12.05’te sona ermişti.

Milli Eğitim Akademisi’ne girecek öğretmen adayları için ilk kez düzenlenen sınava bu yıl 391 bin 906 aday başvurdu.

ÖABT’ye ise 308 bin 413 aday katılım için başvuru yaptı.

MEB-AGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

MEB-AGS puanı, adayların sınav sonuçlarının belirlenmesinde kullanılacak.

Buna göre: AGS puanının yüzde 50’si, ÖABT puanının yüzde 50’si alınarak adayların MEB-AGS puanı oluşturulacak.

Yabancı dil öğretmenliği adaylarında ise AGS puanı ile YDS veya e-YDS puanı birlikte değerlendirilecek.

SONUÇLAR 26 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

ÖSYM takvimine göre MEB-AGS sınav sonuçları 26 Ağustos’ta açıklanacak.

Açıklanan sonuçlar, bir sonraki sınav sonuçlarının duyurulmasına kadar geçerli olacak. Öğretmen adayları sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sistemi üzerinden öğrenebilecek.