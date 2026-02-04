Bakanlık açıklamasında, kılavuzda resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7, 8. sınıfları ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik 26 Nisan tarihinde yapılacak bursluluk sınavının tüm usul ve esaslarının yer aldığı belirtildi.

Başvurular 9 Şubat ile 11 Mart tarihleri arasında kabul edilecek. Kılavuzda belirtilen şartları sağlayan öğrencilerin katılabileceği sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenen kazanımlar ve öğrenme çıktıları doğrultusunda düzenlenecek.

Türkiye içindeki öğrenciler başvurularını “meb.gov.tr” ya da “e-okul.meb.gov.tr” adresleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrenciler e-Okul sistemi aracılığıyla, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numaralarıyla eğitim ataşelikleri veya müşavirlikleri üzerinden başvuru yapabilecek.

Sınav giriş belgesi (fotoğraflı), sınav tarihinden en az bir hafta önce “meb.gov.tr” internet sitesinden temin edilebilecek.

Sınav 26 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört şıklı 80 soru yöneltilecek ve 100 dakika süre tanınacak. Kılavuzda özel gereksinimli öğrenciler için sağlanacak sınav düzenlemeleri ve destek hizmetleri de ayrıntılı biçimde açıklanmıştır.

Sınav sonuçları 1 Haziran tarihinde “meb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Sınava, soru kitapçıklarına, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yönelik itirazlar, ilgili içeriklerin yayımlanmasından itibaren en geç 5 takvim günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesindeki e-İtiraz sistemi üzerinden elektronik ya da yazılı olarak iletilebilecek.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’na “odsgm.meb.gov.tr” internet adresinden ulaşılabilmektedir.