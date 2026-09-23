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Lüks spor otomobil üreticisi McLaren, 63 yıllık köklü geçmişine saygı duruşunda bulunarak hazırladığı yeni görsel kimliğini tanıttı. Marka bünyesindeki yol otomobilleri (McLaren Automotive) ve yarış departmanını (McLaren Racing) ilk kez bu kadar güçlü bir bağla aynı çatı altında toplayan şirket, tasarım dilini köklerinden kopmadan modernleştirdi.

Miras ile geleceği buluşturan bu stratejik adım, markanın İngiltere'deki üretim ve mühendislik tesislerine yönelik duyurulan 500 milyon sterlinlik dev yatırımının hemen ardından geldi.

MİRASIN İZLERİ YENİ ZELANDA'DA

Yenilenen kurumsal kimliğin odağındaki özel yazı fontu, kurucu Bruce McLaren’ın çocukluk yıllarına uzanıyor. Tipografinin ilham kaynağını; Bruce’un anne ve babası Les ile Ruth McLaren’a ait olan ve ünlü sürücünün ilk zaferini kazandığı aracı inşa ettiği Yeni Zelanda'daki aile benzin istasyonunun tabelası oluşturuyor.

YENİ MİMARİ VE PİST HEDEFLERİ

Görsel alandaki bu yenileşme, McLaren’ın ürün çeşitliliğini ve pistlerdeki iddiasını artırdığı döneme denk geliyor. Formula 1'deki 1000. Grand Prix barajını geride bırakan marka; Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) için geliştirdiği Hypercar projesiyle "Triple Crown" hedefine odaklanırken, M6GT ile McL 6GT gibi konseptlerle de geçmişine vurgu yapmayı sürdürüyor.

Yol otomobilleri cephesinde ise geleneksel iki koltuklu süper spor sınıfının ötesine geçiliyor. Şirket, 500 milyon sterlinlik bütçe kapsamına giren ve markanın ilk SUV modelini de bünyesinde barındıracak olan yeni nesil araç mimarisi üzerindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.