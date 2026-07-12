Karma Dövüş Sanatları (MMA) dünyasının en popüler isimlerinden Conor McGregor ile Max Holloway, 5 yıllık uzun bir aranın ardından nihayet karşı karşıya geldi. Las Vegas'ta gerçekleştirilen dev UFC 329 etkinliğindeki müsabaka, dövüşseverlerin yoğun ilgisi altında başladı. 37 yaşındaki İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, karşılaşmanın hemen başında rakibine uçan tekmeyle saldırdı.
McGregor 1 dakika bile dayanamadı, nakavt oldu: Uçan tekmeyle başladı, kendini yerde buldu
Karma dövüş sanatları dünyasında yıllardır heyecanla beklenen dev randevu, Las Vegas'ta şok bir sakatlıkla son buldu. Kafese fırtına gibi giren İrlandalı eski şampiyonun açılış hamlesi, kendi sonunu hazırladı.Haber Merkezi
Ancak bu agresif uçan tekme denemesi sırasında talihsiz bir sakatlık yaşayan dünyaca ünlü dövüşçü, kafeste zor anlar yaşadı. Sakatlığın etkisiyle daha fazla dayanamayan McGregor, maçın başlamasından sadece 1 dakika sonra hayranlarında büyük bir hayal kırıklığı yaratarak karşılaşmadan çekilmek zorunda kaldı.
HOLLOWAY TEKNİK NAKAVTLA KAZANDI
Yaşanan ani sakatlık ve çekilme kararının ardından hakem heyeti, Max Holloway'i teknik nakavt (TKO) ile karşılaşmanın galibi ilan etti. Son mücadelesine 2021 yılında çıkan ve o müsabakada da bacağını kırarak uzun süre ringlerden uzak kalan eski dünya şampiyonu McGregor, geri dönüş maçında da aynı şanssızlığı kırmayı başaramadı.
YENİDEN KARŞILAŞMAK İSTİYOR
Müsabakanın ardından zaferini ilan eden 34 yaşındaki Max Holloway, ringde yaptığı açıklamada rakibine geçmiş olsun dileklerini iletti. Karşılaşmanın bu şekilde bitmesinden ötürü buruk bir sevinç yaşayan Holloway, dövüşün hakkını tam olarak verebilmek adına ilerleyen süreçte Conor McGregor ile kafeste bir kez daha karşı karşıya gelmek istediğini net bir şekilde vurguladı.