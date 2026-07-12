McGregor 1 dakika bile dayanamadı, nakavt oldu: Uçan tekmeyle başladı, kendini yerde buldu

YENİDEN KARŞILAŞMAK İSTİYOR

Müsabakanın ardından zaferini ilan eden 34 yaşındaki Max Holloway, ringde yaptığı açıklamada rakibine geçmiş olsun dileklerini iletti. Karşılaşmanın bu şekilde bitmesinden ötürü buruk bir sevinç yaşayan Holloway, dövüşün hakkını tam olarak verebilmek adına ilerleyen süreçte Conor McGregor ile kafeste bir kez daha karşı karşıya gelmek istediğini net bir şekilde vurguladı.