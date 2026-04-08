Yeniçağ Gazetesi
08 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul 14°
Anasayfa Ekonomi McDonald’s ve Burger King’in en büyük rakibinde 'iflas' şoku: Koruma başvurusu yaptı

Carl’s Jr.’ın dev franchise işletmecisi Friendly Franchisees Corporation, artan maliyetlere dayanamayarak iflas koruma başvurusu yaptı.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
1941 yılında ABD’de fast-food sektöründe giriş yapan Carl’s Jr. zincirinin büyük franchise işletmecilerinden biri olan Friendly Franchisees Corporation, iflas koruması başvurusu yaptı. Kaliforniya’daki 65 restoranın akıbetinin belirsizliği ise devam ediyor.

İflas koruma başvurusu, şirketin bağlı olduğu birçok iştirak üzerinden yapıldı. Senior Classic Leasing, DFG Restaurants ve Second Star Holdings gibi şirketler aynı süreçte yer alıyor.

Bu süreç, Carl’s Jr. markası için önemli bir franchise ağının yeniden yapılandırılacağı anlamını taşıyor.

Marka yönetimi sorunun yalnızca ilgili franchise işletmecisine özgü olduğunu ve genel operasyonları etkilemediğini belirtti.

Uzman isimler ise franchise sistemi hızlı büyüme sağlasa da işletmecilerin finansal zorluk yaşaması markayı doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor.

Aynı durumun daha önce Burger King tarafında yaşanmış, büyük bir franchise operatörünün iflası sonrası birçok restoran kepenk indirmişti.

Son zamanlarda Wendy’s, Burger King ve diğer zincirlerin franchise sahipleri de iflas başvuruları yapması dikkat çekti.

Başvuruların nedeni artan işçilik, kira ve gıda maliyetleri ile zayıflayan talep, restoran işletmelerini zor durumda olması olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
