McDonald’s tahtını kimseye bırakmıyor: Dünyanın en değerli 25 restoran markası belli oldu

Brand Finance tarafından hazırlanan “Restaurants 25 2026” raporu, küresel restoran devlerinin marka gücünü ve ekonomik hakimiyetini net biçimde gözler önüne serdi. Rapora göre dünyanın en değerli 25 restoran markasının toplam değeri yüzde 9 oranında artarak 190,1 milyar dolara ulaştı.
McDonald’s, uzun yıllardır süren rekabette liderliğini korudu. Marka değeri yüzde 5 yükselerek 42,6 milyar dolara çıkan dev zincir, dünyanın en değerli restoran markası unvanını sürdürdü. Güçlü küresel franchise ağı ve dijital dönüşüm hamleleri sayesinde rakiplerinin önünde yer alan marka, sektördeki üstünlüğünü kararlılıkla devam ettiriyor.