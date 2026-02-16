Yeniçağ Gazetesi
ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 3 İŞÇİ MAHSUR
Anasayfa Ekonomi McDonald’s tahtını kimseye bırakmıyor: Dünyanın en değerli 25 restoran markası belli oldu

McDonald’s tahtını kimseye bırakmıyor: Dünyanın en değerli 25 restoran markası belli oldu

Dünya çapında restoran sektörünün liderleri, 2026 marka değeri raporuyla yeniden sıralandı. İşte, İşte dünyanın en değerli 25 restoran markası…

McDonald’s tahtını kimseye bırakmıyor: Dünyanın en değerli 25 restoran markası belli oldu - Resim: 1

Brand Finance tarafından hazırlanan “Restaurants 25 2026” raporu, küresel restoran devlerinin marka gücünü ve ekonomik hakimiyetini net biçimde gözler önüne serdi. Rapora göre dünyanın en değerli 25 restoran markasının toplam değeri yüzde 9 oranında artarak 190,1 milyar dolara ulaştı.

McDonald’s, uzun yıllardır süren rekabette liderliğini korudu. Marka değeri yüzde 5 yükselerek 42,6 milyar dolara çıkan dev zincir, dünyanın en değerli restoran markası unvanını sürdürdü. Güçlü küresel franchise ağı ve dijital dönüşüm hamleleri sayesinde rakiplerinin önünde yer alan marka, sektördeki üstünlüğünü kararlılıkla devam ettiriyor.

1 12
McDonald’s tahtını kimseye bırakmıyor: Dünyanın en değerli 25 restoran markası belli oldu - Resim: 2

Listenin ikinci sırasında 37 milyar dolarlık marka değeriyle Starbucks yer aldı. Özellikle Çin pazarındaki yoğun rekabet ve değişen tüketim alışkanlıkları nedeniyle marka değeri yüzde 4 oranında geriledi. Hızlı servis restoranları ivmesini korurken üst sıralardaki diğer isimler de sektör trendlerini yansıtıyor. Tavuk zinciri KFC 16,5 milyar dolarla üçüncü sırasını korudu; Subway ise yüzde 18’lik büyüme ile 9,5 milyar dolara yükseldi.

Listenin en dikkat çekici sıçraması Chick-fil-A’dan geldi. Marka değeri yüzde 44 artan dev zincir, 8,1 milyar dolara ulaşarak 2026 raporunun en hızlı büyüyen markası oldu.

İşte dünyanın en değerli 25 restoran markası (ilk 10):

2 12
McDonald’s tahtını kimseye bırakmıyor: Dünyanın en değerli 25 restoran markası belli oldu - Resim: 3

• McDonald's

• Ülke: ABD

• 2026 Sıralama: 1 (2025’te de 1)

• 2026 Marka Değeri: 42.640 milyon dolar

• 2025 Marka Değeri: 40.512 milyon dolar

3 12
McDonald’s tahtını kimseye bırakmıyor: Dünyanın en değerli 25 restoran markası belli oldu - Resim: 4

• Starbucks

• Ülke: ABD

• 2026 Sıralama: 2 (2025’te de 2)

• 2026 Marka Değeri: 37.029 milyon dolar

• 2025 Marka Değeri: 38.760 milyon dolar

4 12
McDonald’s tahtını kimseye bırakmıyor: Dünyanın en değerli 25 restoran markası belli oldu - Resim: 5

• KFC

• Ülke: ABD

• 2026 Sıralama: 3 (2025’te de 3)

• 2026 Marka Değeri: 16.528 milyon dolar

• 2025 Marka Değeri: 15.360 milyon dolar

5 12
McDonald’s tahtını kimseye bırakmıyor: Dünyanın en değerli 25 restoran markası belli oldu - Resim: 6

• Subway

• Ülke: ABD

• 2026 Sıralama: 4 (2025’te de 4)

• 2026 Marka Değeri: 9.520 milyon dolar

• 2025 Marka Değeri: 8.082 milyon dolar

6 12
McDonald’s tahtını kimseye bırakmıyor: Dünyanın en değerli 25 restoran markası belli oldu - Resim: 7

• Chick-fil-A

• Ülke: ABD

• 2026 Sıralama: 5 (2025’te 8) ↑ yükseldi

• 2026 Marka Değeri: 8.122 milyon dolar

• 2025 Marka Değeri: 5.658 milyon dolar

7 12
McDonald’s tahtını kimseye bırakmıyor: Dünyanın en değerli 25 restoran markası belli oldu - Resim: 8

• Tim Hortons

• Ülke: Kanada

• 2026 Sıralama: 6 (2025’te de 6)

• 2026 Marka Değeri: 7.458 milyon dolar

• 2025 Marka Değeri: 6.839 milyon dolar

8 12
McDonald’s tahtını kimseye bırakmıyor: Dünyanın en değerli 25 restoran markası belli oldu - Resim: 9

• Domino's Pizza

• Ülke: ABD

• 2026 Sıralama: 7 (2025’te de 7)

• 2026 Marka Değeri: 7.122 milyon dolar

• 2025 Marka Değeri: 6.691 milyon dolar

9 12
McDonald’s tahtını kimseye bırakmıyor: Dünyanın en değerli 25 restoran markası belli oldu - Resim: 10

• Taco Bell

• Ülke: ABD

• 2026 Sıralama: 8 (2025’te 5) ↓ düştü

• 2026 Marka Değeri: 6.915 milyon dolar

• 2025 Marka Değeri: 6.916 milyon dolar

10 12
McDonald’s tahtını kimseye bırakmıyor: Dünyanın en değerli 25 restoran markası belli oldu - Resim: 11

11 12
McDonald’s tahtını kimseye bırakmıyor: Dünyanın en değerli 25 restoran markası belli oldu - Resim: 12

• Pizza Hut

• Ülke: ABD

• 2026 Sıralama: 10 (2025’te de 10)

• 2026 Marka Değeri: 4.950 milyon dolar

• 2025 Marka Değeri: 4.759 milyon dolar

12 12
Kaynak: Ekonomi Servisi
