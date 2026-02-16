McDonald’s tahtını kimseye bırakmıyor: Dünyanın en değerli 25 restoran markası belli oldu

Listenin ikinci sırasında 37 milyar dolarlık marka değeriyle Starbucks yer aldı. Özellikle Çin pazarındaki yoğun rekabet ve değişen tüketim alışkanlıkları nedeniyle marka değeri yüzde 4 oranında geriledi. Hızlı servis restoranları ivmesini korurken üst sıralardaki diğer isimler de sektör trendlerini yansıtıyor. Tavuk zinciri KFC 16,5 milyar dolarla üçüncü sırasını korudu; Subway ise yüzde 18’lik büyüme ile 9,5 milyar dolara yükseldi.

Listenin en dikkat çekici sıçraması Chick-fil-A’dan geldi. Marka değeri yüzde 44 artan dev zincir, 8,1 milyar dolara ulaşarak 2026 raporunun en hızlı büyüyen markası oldu.

İşte dünyanın en değerli 25 restoran markası (ilk 10):