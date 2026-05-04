Mbaye Diagne az daha gözaltına alınıyordu: Polis Senegal bayrağını PKK filaması sandı

KUTLAMA SIRASINDA MÜDAHALE

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Süper Lig sevincini yaşamak isteyen Diagne, yanında getirdiği Senegal bayrağını sahanın ortasında açmak istedi. Ancak güvenlik şube ekipleri, bayrağa müdahale ederek futbolcuya engel oldu. Diagne'nin bayrağın kendi ülkesine ait olduğunu belirtmesine rağmen engelleme bir süre devam etti.