TFF 1. Lig'in son haftasında Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Amedspor'un kutlamalarına "bayrak" gerginliği damga vurdu.
Mbaye Diagne az daha gözaltına alınıyordu: Polis Senegal bayrağını PKK filaması sandı
TFF 1 Lig'den Süper Lig'e yükselen Amedspor'un oyuncusu Mbaye Diagne, 3-3 biten Iğdır FK karşılaşmasının ardından kutlamalarda Senegal bayrağı açtığı sırada polis ablukasına alındı.Derleyen: Yunus Arıkan
Senegallli futbolcu Mbaye Diagne'nin açmak istediği kendi ülkesinin bayrağı, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü sembolü sanılınca sahada arbede yaşandı.
KUTLAMA SIRASINDA MÜDAHALE
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Süper Lig sevincini yaşamak isteyen Diagne, yanında getirdiği Senegal bayrağını sahanın ortasında açmak istedi. Ancak güvenlik şube ekipleri, bayrağa müdahale ederek futbolcuya engel oldu. Diagne'nin bayrağın kendi ülkesine ait olduğunu belirtmesine rağmen engelleme bir süre devam etti.
"PKK BAYRAĞI ZANNETTİLER"
Yaşanan gerginliğe tanıklık eden ve duruma müdahale eden DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Eren, emniyet yetkililerinin Senegal bayrağındaki renkleri terör örgütü sembolleriyle karıştırdığını ifade ederek şunları söyledi:
"Maç sonrası bazı arkadaşlarımızın sahaya doğru gittiğini görünce bende oraya yöneldim. Diagne elindeki bayrakla sahanın ortasına doğru gitti, dizlerinin üzerine oturdu ve Senegal bayrağı açmaya çalıştı. Bu sırada güvenlik şube müdürü ve polisler Amedsporlu oyuncunun üzerine yürüdü. Açılan sembolü PKK bayrağı zannettiler. Kendi ülkesinin bayrağını açmasına izin vermediler. Polisler ısrarla Diagne’nin elindekini bayrağı tutmaya çalıştılar. Araya girerek durumu Emniyet müdürüne anlatmaya çalıştık. Müdüre ‘Bunun PKK sembolü’ olmadığını, Senegal bayrağı olduğunu dile getirdik. Yaptığımız görüşmelerin ardından sorun büyümeden engellendi"
AZ DAHA GÖZALTINA ALINACAKTI
Gözaltına alınmaya çalışılan Diagne, durumun netleşmesiyle birlikte Senegal bayrağını dalgalandırarak Süper Lig'e yükselme sevincini taraftarlarıyla paylaştı.