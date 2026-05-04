Yeniçağ Gazetesi
04 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Mbaye Diagne az daha gözaltına alınıyordu: Polis Senegal bayrağını PKK filaması sandı

Mbaye Diagne az daha gözaltına alınıyordu: Polis Senegal bayrağını PKK filaması sandı

TFF 1 Lig'den Süper Lig'e yükselen Amedspor'un oyuncusu Mbaye Diagne, 3-3 biten Iğdır FK karşılaşmasının ardından kutlamalarda Senegal bayrağı açtığı sırada polis ablukasına alındı.

Yunus Arıkan Derleyen: Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
Mbaye Diagne az daha gözaltına alınıyordu: Polis Senegal bayrağını PKK filaması sandı - Resim: 1

TFF 1. Lig'in son haftasında Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Amedspor'un kutlamalarına "bayrak" gerginliği damga vurdu.

1 6
Mbaye Diagne az daha gözaltına alınıyordu: Polis Senegal bayrağını PKK filaması sandı - Resim: 2

Senegallli futbolcu Mbaye Diagne'nin açmak istediği kendi ülkesinin bayrağı, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü sembolü sanılınca sahada arbede yaşandı.

2 6
Mbaye Diagne az daha gözaltına alınıyordu: Polis Senegal bayrağını PKK filaması sandı - Resim: 3

KUTLAMA SIRASINDA MÜDAHALE

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Süper Lig sevincini yaşamak isteyen Diagne, yanında getirdiği Senegal bayrağını sahanın ortasında açmak istedi. Ancak güvenlik şube ekipleri, bayrağa müdahale ederek futbolcuya engel oldu. Diagne'nin bayrağın kendi ülkesine ait olduğunu belirtmesine rağmen engelleme bir süre devam etti.

3 6
Mbaye Diagne az daha gözaltına alınıyordu: Polis Senegal bayrağını PKK filaması sandı - Resim: 4

"PKK BAYRAĞI ZANNETTİLER"

Yaşanan gerginliğe tanıklık eden ve duruma müdahale eden DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Eren, emniyet yetkililerinin Senegal bayrağındaki renkleri terör örgütü sembolleriyle karıştırdığını ifade ederek şunları söyledi:

4 6
Mbaye Diagne az daha gözaltına alınıyordu: Polis Senegal bayrağını PKK filaması sandı - Resim: 5

"Maç sonrası bazı arkadaşlarımızın sahaya doğru gittiğini görünce bende oraya yöneldim. Diagne elindeki bayrakla sahanın ortasına doğru gitti, dizlerinin üzerine oturdu ve Senegal bayrağı açmaya çalıştı. Bu sırada güvenlik şube müdürü ve polisler Amedsporlu oyuncunun üzerine yürüdü. Açılan sembolü PKK bayrağı zannettiler. Kendi ülkesinin bayrağını açmasına izin vermediler. Polisler ısrarla Diagne’nin elindekini bayrağı tutmaya çalıştılar. Araya girerek durumu Emniyet müdürüne anlatmaya çalıştık. Müdüre ‘Bunun PKK sembolü’ olmadığını, Senegal bayrağı olduğunu dile getirdik. Yaptığımız görüşmelerin ardından sorun büyümeden engellendi"

5 6
Mbaye Diagne az daha gözaltına alınıyordu: Polis Senegal bayrağını PKK filaması sandı - Resim: 6

AZ DAHA GÖZALTINA ALINACAKTI

Gözaltına alınmaya çalışılan Diagne, durumun netleşmesiyle birlikte Senegal bayrağını dalgalandırarak Süper Lig'e yükselme sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

6 6
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro