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2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fransa'nın Paraguay'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından maçın tek golünü atan Kylian Mbappe, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SMOKİN GİYEREK OYNAYACAĞIMIZI SANDILAR"

Paraguay'ın sert futboluna tepki gösteren Mbappe, "Bizim burada smokin giyerek oynayacağımızı zannettiler. Biz kirli futbolu oynamayı da biliriz. Hatta bu alanda bile onlardan iyi oynarız." ifadelerini kullandı.

"ELİMİZİ PİSLİĞE BULAŞTIRIRIZ"

Fransız yıldız, "Biz sadece ofansif futbol oynayan bir takım değiliz. Her türlü oyunu oynayabiliriz. Kirli futbolu da oynarız. Eğer elimizi pisliğe bulaştırmamız gerekiyorsa, bulaştırırız. Sahaya çıktık ve kazandık. Bu kadar." dedi.

"PARAGUAY FUTBOL OYNAMAYA GELMEDİ"

Mbappe, sözlerini "Paraguay futbol oynamaya gelmedi. Biz ise futbolun nasıl oynandığını gösterdik. Bize saldırmaya çalıştılar ama onları kendi silahlarıyla vuran biz olduk." ifadeleriyle tamamladı.