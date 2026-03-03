Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe, sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalacak.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde Fransız uzman doktorlar tarafından yapılan testler sonucunda Kylian Mbappe'nin sol dizinde burkulma teşhisi ve uygulanan konservatif tedavinin uygunluğu doğrulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İspanyol medyası, 27 yaşındaki golcünün en az üç hafta sahalara çıkamayacağını bildirdi.

Fransız forvet, Benfica karşısında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında yer alamamış ve ileri tetkikler amacıyla Paris'e geçmişti.