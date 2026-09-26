Türkiye ile Fransa arasında oynanan ve Fransa'nın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan UEFA Uluslar Ligi A Grubu karşılaşmasının ardından Kylian Mbappe'nin paylaşımları dikkat çekti.
Real Madrid forması giyen Fransız yıldız, kulüpten takım arkadaşları Arda Güler ve Eduardo Camavinga ile maç sonrasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
ARDA GÜLER'E “HABİBİ” DİYE SESLENDİ
Mbappe, milli futbolcu Arda Güler ile sohbet ettiği sırada çekilen fotoğrafını paylaşırken kareye “Habibi” notunu düştü.
Fransız yıldız daha sonra Arda Güler'in yanı sıra Eduardo Camavinga'nın da yer aldığı başka bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaştı.
FRANSA MİLLİ TAKIMI DA PAYLAŞTI
Mbappe'nin paylaşımları, Fransa A Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesaplarında da yer aldı.
Fransa Milli Takımı hesabı, Mbappe, Camavinga ve Arda Güler'in sohbet ettiği anları paylaşarak fotoğraflara “Önce dostluk” notunu düştü.