Kylian Mbappe, Fransa’nın Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, teknik direktörlük koltuğunda yaşanması beklenen değişime ilişkin soruları yanıtladı.

MBAPPE ZIDANE İDDİALARINDAN HABERDAR DEĞİL

Fransız basınında Zinedine Zidane’ın, Didier Deschamps sonrası göreve geleceği yönündeki haberler gündemdeki yerini korurken, Mbappe bu konuda net bir bilgiye sahip olmadığını dile getirdi.

TAKIM İÇİNDE BU KONU KONUŞULMUYOR

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo’nun kararın çoktan verildiğini ima eden açıklamalarını sonradan öğrendiğini belirten Mbappe, bu sürecin takım içinde konuşulmadığını vurguladı.

'DÜNYA KUPASI SONRASI YENİ BİR TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ OLACAK'

Basın toplantısında konuyla ilgili konuşan Mbappe, “Başkanın açıklamasını sonradan öğrendim ama öncesinde bilgim yoktu. Takım içinde bu konuyu konuşmuyoruz. Ancak bu konu yeniden gündeme gelecektir ve Dünya Kupası’ndan sonra yeni bir teknik direktörümüz olacak.” dedi.

FRANSIZ FUTBOLUNDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

Fransa Milli Takımı’nda teknik direktör değişimi ihtimali güçlenirken, gözler federasyonun resmi açıklamasına çevrildi. Teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday olarak gösterilen Zidane’ın göreve gelmesiyle Fransız futbolunda yeni bir dönem başlayacak.